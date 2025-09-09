Nueva intervención urbana de Banksy critica a la Justicia británica por masiva detención de activistas a favor de Palestina

Con una dura crítica a la Justicia británica por la masiva detención de activistas a favor de Palestina, el artista urbano Banksy reapareció con una de sus intervenciones en uno de los muros de los Tribunales Reales de Justicia de Londres.

Según consignaron algunos medios europeos, la obra apareció 2 días después de que la Policía británica detuviera a 890 de los 1.500 manifestantes que se reunieron para protestar por la ilegalización de «Palestine Action», organización que fue catalogada como ‘terrorista’ por el Gobierno.

«Palestine Action» ha realizado en los últimos meses varias acciones directas contra infraestructuras vinculadas a la industria militar del país, específicamente aquellas vinculadas a empresas que suministran armamento a Israel.

De acuerdo al canal France 24, algunas de estas acciones fueron «ocupaciones de oficinas, como la base de la Royal Air Force (RAF) en la que se vandalizaron aviones militares, lo que motivó que el gobierno británico lo declarase organización terrorista en julio de 2025. Desde entonces, expresar apoyo, pertenecer o fomentar el grupo es un delito penal con penas que pueden alcanzar hasta 14 años de prisión», señala el reporte del medio francés.

En total, durante el primer mes desde la declaración de ilegalidad de Palestine Action, la Policía británica ha detenido a 221 personas por su supuesta participación en el grupo, algunos de ellas por solamente llevar ropa o artículos que los identifiquen con el grupo.

Un nuevo Banksy ha aparecido frente al edificio de los Reales Tribunales de Justicia de Londres.



Muestra a un juez golpeando a un manifestante en el suelo con su mazo, salpicando de sangre su pancarta.



Aparece 2 días después de que casi 900 personas fueran arrestadas en una… pic.twitter.com/DnrM093MnX — Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) September 8, 2025

