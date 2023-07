Oihana Etxebarrieta diputada del parlamento del País Vasco: «En Cataluña y Euskal Herria el color es progresista, de partidos que tienen en su base el derecho a decidir»

Bienvenidos a un nuevo episodio de la Entrevista Ciudadana donde conversamos con compañeros, amigos, amigas y personas destacadas sobre varios temas cruciales en el mundo de hoy. Hoy vamos a hablar de las elecciones generales en España del 23 de julio.

Hablaremos sobre algunos temas poco conocidos de las elecciones en España, como es el tema de los movimientos autonomistas e independentistas. Hemos invitado a la compañera Oihana Etxebarrieta de la coalición EH Bildu y del partido Sortu. Oihana es diputada del parlamento del País Vasco.

Encantada de estar aquí contigo Denis.

Para las personas que no conocen tanto del terreno político de España, puedes brindarnos un pequeño resumen de qué es la coalición EH Bildu y qué significado tiene el concepto de la izquierda independentista vasca y cuáles son algunos de los ‘eslogans’ o cuáles son los acuerdos más importantes en su campaña para estas elecciones generales.

EH Bildu, como tu bien decías, es una coalición conformada, en un inicio, hace diez años en el País Vasco, que después de un largo período de conflicto político y armado, en una nueva era, diferentes partidos de la izquierda y de las soberanías diversas, diferentes familias deciden juntarse para hacer un proyecto político conjunto, como bien decías, desde la izquierda abertzale más clásica, hasta partidos como Aralar, que en su momento eran miembros de la izquierda abertzale, pero luego hacen su propio partido.

Está también Alternatiba, un partido que pertenece a una rama más de políticas de izquierdas y estaría Eusko Alkartasuna, que, en su momento, es una histórica escisión del Partido Nacionalista Vasco.

Lo que nos une son unos principios básicos de justicia social y unos principios también del derecho a decidir sobre el territorio. El derecho a decidir en soberanía absoluta sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios y, al fin y al cabo, un proyecto independentista.

Lo que hemos llevado, y trabajado últimamente en Madrid, sobre todo, en los últimos cuatro años, es ser una fuerza, como hemos dicho claramente en campaña (me preguntabas sobre nuestros esloganes), ‘decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos’. Y ahí, uno de los lemas que teníamos, y seguimos teniendo, es que, si en nuestras manos está, no va a haber ningún gobierno de derecha extrema o de extrema derecha.

Y, eso es lo que hicimos hace cuatro años. Juntamos nuestros votos con los de las diferentes fuerzas de izquierda, e independentistas, para hacer frente a un proyecto de derecha y de extrema derecha que podría estar gobernando el Estado español. Eso es lo que hemos estado trabajando. Nuestro marco de trabajo ha estado ligado, y es lo que proponemos para los próximos cuatro años, y que creemos que la ciudadanía vasca ha recibido bien, es una agenda basada en los derechos sociales y políticos de la ciudadanía y en la mejora de la vida de las personas, en fin, políticas de izquierda.

Al mismo tiempo, también, ir trabajando para que el derecho a decidir sea una realidad, que evidentemente es algo que no ha tenido la importancia que nosotros querríamos que tuviese, pero bueno, seguimos insistiendo en que somos un país.

Pero se está viendo, de hecho, en las diferentes elecciones, (ahora tenemos unas el 23 de julio) pero venimos de unas elecciones previas que han sido municipales y autonómicas, donde el mapa del Estado español se ha pintado de derecha y de extrema derecha, y en Cataluña y en Euskal Herria el color es diferente. El color es progresista. El color es de partidos que tienen en su base el derecho a decidir, y eso demuestra que aquí hay dos naciones, que sienten y piensan de una manera diferente y quieren hacer política también, desde un lugar diferente.

Bueno, Ud. menciona esta nueva ola conservadora, de la derecha, quisiera preguntarle en el caso de la victoria de la coalición de la derecha (Partido Popular) con la extrema derecha (VOX), ¿Cuál sería la estrategia de la resistencia de EH Bildu?

Lo que venimos planteando desde hace cuatro años, viendo la irrupción de un partido de extrema derecha, que, al mismo tiempo, está haciendo que el partido de derecha extrema (Partido Popular) no tenga ningún miedo en sacar sus discursos más anti derechos, anti personas y anti naciones.

Venimos viendo esta tendencia y lo que creemos es que solas no se puede, juntas también será difícil, pero será más fácil, y ahí, uno de los bloques principales, es el bloque de alianzas. Algo que hemos hecho claramente con el bloque catalanista, y en nuestro caso, específicamente con … para el Senado, por ejemplo, nos presentamos públicamente con Esquerra Republicana de Cataluña.

Es una estrategia para defendernos y para seguir adelante con nuestra agenda en nuestros territorios. No tenemos que olvidar que, evidentemente, lo que está sucediendo en Madrid, en el Estado español, es importante, pero nosotras vivimos y queremos construir y seguir construyendo desde aquí, desde nuestro país: Euskal Herria y Cataluña.

Entonces, la alianza de las fuerzas soberanistas ha sido uno de los ejes que hemos trabajado, tanto de protección como de acción común, creo que es mucho más fácil de esa forma.

Las alianzas con diferentes partidos progresistas y de izquierda también ha sido y es necesario, y, en ese sentido, lo que hemos dicho previamente también: la estrategia es que seamos útiles para la ciudadanía.

La estrategia es que seamos de fiar para la ciudadanía, y no dejar ni un solo espacio a la derecha, a la extrema derecha, a sus discursos y a la implantación de sus políticas, y lo haremos conjuntamente. Esa es la estrategia.

Esperemos a ver qué pasa el 23 de Julio. Volvemos a repetir, que si está en nuestras manos no habrá un gobierno de derecha, ni de extrema derecha.

Ojalá. Pero hablando sobre este tema, de las otras fuerzas de la izquierda, ¿Cómo ven ustedes a la coalición de Sumar? En especial de la candidatura de Yolanda Díaz para la presidencia. ¿Creen que ella representa una alternativa? ¿Es alguien que realmente tiene un chance o una posibilidad de convertirse en una líder de izquierda en el gobierno?

Creo que han tenido poco tiempo para demostrarlo todavía. Es verdad que Yolanda Díaz, con Sumar, llevaba un año entero, más o menos, de un proceso de escucha a la ciudadanía, pero eso no hace un proyecto. Ahora les ha tocado, en poco tiempo, armar proyecto, grupo y propuesta, entonces creo que todavía está por verse.

Ella (Díaz)como ministra ha hecho un trabajo y está haciendo, como decías, un trabajo frente a los liderazgos o creación de liderazgos, ha creado políticas y propuestas, algunas que en algunos momentos, nosotras hemos sido realmente críticas.

Creo que eso es obvio, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral que es una de las políticas claves que su ministerio desarrolló que tanto Esquerra Republicano como nosotros votamos en contra de esta propuesta, frente a otros partidos también de la izquierda. Yo no me voy a meter con lo que han hecho los partidos de derecha o extrema derecha que siempre están bloqueando cualquier tipo de proceso. En nuestro caso, creíamos que había que ser más ambiciosos, ya que hubo otros puntos sobre la mesa que debían de haber sido trabajados y también la autonomía de nuestros territorios.

En ese sentido, fuimos críticas con eso, es obvio y hay que decirlo, pero creo que también, al mismo tiempo, hemos desarrollado políticas conjuntas con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar.

Ha habido por parte de este ministerio una apuesta clara de, por una vez por todas, que el Estado español ratificara el artículo 189 de la OIT que era algo que exigimos también como partido, pues ha habido, evidentemente, avances. Sé que se ha ido fraguando una reputación y una imagen, pero creo que a Sumar todavía necesita tiempo para caminar, pero es verdad que ha sabido aunar diferentes fuerzas de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista que por diferentes razones concurrían a las elecciones por separado, eso, evidentemente, es una buena noticia, las alianzas … que se refuerce ese sector. Creo que eso es muy importante.

Creo que los sectores del Estado español, progresistas y de izquierdas necesitan de herramientas como esas, y eso es de alegrarse y ya veremos qué resultados da en estos momentos, pero creo que todavía necesita tiempo para caminar.

Sin duda. Aunque pareciera que, por ahora, según las encuestas, la derecha tiene la ventaja, todavía hay mucha incertidumbre y no podemos descartar que Pedro Sánchez regrese a La Moncloa. Ahora, los votos de Bildu fueron cruciales en negarle a la derecha que gobernara el país la última vez, pero ¿Cuáles son algunos de los puntos que pondrá Bildu sobre la mesa a Pedro Sánchez a cambio de permitirle formar gobierno de nuevo?

Bueno, por el momento, lo mismo que pusimos encima de la mesa… nosotras hablábamos de derechos sociales, de conquistas para la clase trabajadora y en ese sentido, nosotras nunca hemos exigido nada a cambio. Es decir, frente al paradigma de un gobierno de, como decíamos de extrema derecha y de derecha extrema, creemos que una alianza de fuerzas progresistas junto con el partido socialista (PSOE) es el escenario que se necesita para desarrollar ese tipo de políticas: políticas sociales y políticas territoriales también.

En su momento se hablaba de diferentes propuestas, para ir caminando también hacia un autogobierno cada vez más … Bueno, sabe que también el País Vasco, Cataluña y Navarra también tienen derechos históricos que todavía hoy les son negados y son centralizados. Y, la descentralización de la política. La descentralización y la toma de decisión a nuestros territorios es otros de los elementos que se ponen encima de la mesa, y evidentemente también estaría todo lo que tiene que ver con el trabajo hacia un momento, un espacio por el derecho a decidir.

Pero no hemos pedido a cambio de nuestros votos que necesitemos esta o esa silla, o queremos esta política, lo hacemos a grandes rasgos, pedimos que se respeten las bases que nosotras llevamos a nuestros programas, y que luego lo vamos trabajando, propuesta por propuesta y ley a ley. Esto se tiene que dar en el transcurso de los cuatro años y esto es lo que ha pasado en los últimos cuatro años.

El voto, evidentemente, no solo fue un cheque en blanco, fueron diferentes políticas, que se fueron desarrollando, que para nosotras son muy importantes como una Ley de Vivienda que es algo que en el Estado español todavía no había. Eso hacía que diferentes leyes de vivienda, sobre todo en nuestro caso, tanto en Euskal Herria, como en los Países Catalanes no se pudiera desarrollar las leyes autonómicas que había, porque había un impedimento desde Madrid, y gracias a esta nueva Ley, tenemos la posibilidad de hacerlo y por ejemplo, ayer mismo, un municipio de Euskal Herria Bildu que está gobernado en coalición con el Elkarrekin Podemos que es la marca vasca de Unidas Podemos en Errenteria (inaudible) nombró como zona tensionada el pueblo de Errenteria y eso hace que se puedan topar los precios de alquiler, que haya un parque público de viviendas, etc. Es decir, que podamos desarrollar nuestras propias políticas públicas de vivienda, en este caso. Ese es el rumbo que exigimos y que exigiremos.

Me imagino que ese es el tipo de políticas que transforman su concepto de soberanía popular, no solo la independencia en términos vascos sino hacia un Estado del pueblo.

Efectivamente.

Y con esto me gustaría finalizar nuestra entrevista, ¿Cuál es realmente su visión de un País Vasco independiente y soberano? ¿Cómo ha evolucionado su estrategia hacia un eventual Euskadi libre y soberano?

Libre, soberano, socialista y feminista. Este es nuestro sueño. Esa es nuestra base y esa es la base política y social desde la cual trabajamos, como muy bien decías. Independencia territorial y sobre nuestros cuerpos también. Creo que el propio acto de decidir sobre tu territorio empodera a la ciudadanía en tomar decisiones sobre su día a día.

Creo que la descentralización de la toma de decisiones, que parten de cómo queremos organizar como nación, pero también como pueblos, territorios localizados dentro de Euskal Herria, el poder para el pueblo, creo que es una herramienta de transformación social muy potente y feminista también.

Acercar el poder a la ciudadanía hace que, aquellas y aquellos que han estado más excluidos de la política, de la política institucional, de las decisiones y de los caminos que han tomado la política institucional, sean representados, sino que sean ellos mismos que ejecuten, exijan y trabajen frente a eso.

Es una forma de entender la soberanía, creo que mucho más completa. Creo que es algo que también ha ido evolucionando, desde una petición de independencia territorial sin más, a entender el propio acto en sí como algo completamente empoderador y liberador para la sociedad.

Para llegar a esto, evidentemente, hemos desarrollado y hemos analizado también, la realidad actual, en la que Euskal Herria, no lo olvidemos, el País Vasco ha vivido en tres zonas administrativas diferentes, dos de ellas en el Estado español, y una de ellas dentro el Estado francés.

Euskadi, por una parte, la comunidad autónoma vasca que le decimos, donde está Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, y por otra parte, el Reino de Navarra. Y ahí lo que vemos es que cada cual, cada espacio administrativo debería de hacer su proceso y decidir si quiere adscribirse a los demás. No podemos imponer, desde un territorio hacia otro, una decisión como esta.

Sería como una especie de confederalismo democrático, que vaya desarrollando, poco a poco, herramientas emancipatorias para el pueblo y que luego, sea capaz también de llevarlo a un acto mucho más elevado, de alguna manera, en que decidamos cada cual sobre nuestro territorio y sobre la unión entre éstas tres partes de Euskal Herria que nosotras, evidentemente, creemos y soñamos que sí, que es posible. Creemos que Euskal Herria está conformada por estas tres y que la queremos junta y libre.

Muy bien compañera. Muchas gracias a ti por el tiempo de hoy y por informarnos. Euskadi es un país del que no hablamos tanto y creo que es crucial escuchar las voces como la tuya para saber qué está pasando.

Un placer. Aquí estaremos dispuestas. Muchísimas gracias Denis.

Mira la entrevista completa en: https://fb.watch/lVygq3MiXw/?mibextid=v7YzmG

