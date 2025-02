Pete Hegseth y las nuevas direcciones en la política exterior estadounidense

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, se presentó ante la OTAN con un mensaje claro y directo: la seguridad europea, aunque importante, ha pasado a un segundo plano en las prioridades estratégicas de Washington. Durante una rueda de prensa en Polonia, Hegseth destacó que la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos representa una mayor preocupación para su país en comparación con la defensa de Europa.

En sus declaraciones, Hegseth subrayó que es «improbable» que Ucrania recupere las fronteras que tenía en 2014, antes de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Además, descartó la posibilidad de que tropas estadounidenses sean desplegadas en Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz, y reiteró que Kiev no formará parte de la OTAN en un futuro cercano.

El jefe del Pentágono también fue enfático al señalar que la Alianza Atlántica debe asumir un enfoque más realista en sus compromisos militares. «Los tanques, las balas y los helicópteros siguen siendo importantes», afirmó, criticando implícitamente a aquellos aliados que, en su opinión, no invierten lo suficiente en defensa. En contraste, elogió a Polonia como un «aliado modelo», destacando su compromiso con el gasto militar.

Una advertencia a la OTAN

Hegseth dejó claro que, aunque la diplomacia es vital, no puede sustituir la capacidad militar tangible. «Pueden tener tantas banderas como quieran, pero si no tienen poder duro, no son una alianza real», sentenció, haciendo un llamado a los países miembros a incrementar su inversión en defensa. Su mensaje fue un eco de las preocupaciones expresadas por el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, quien ya advertía sobre la dependencia europea de la protección estadounidense.

Además, Hegseth reafirmó el compromiso de EE.UU. con la OTAN, pero matizó que Washington no acudirá en ayuda de una nación europea si esta se involucra en futuras fuerzas de paz en Ucrania y es atacada por Rusia.

El discurso de Hegseth llega en un momento crítico, mientras la Administración Trump busca negociar un alto el fuego en Ucrania que podría cambiar las dinámicas en la región. En su intervención, el secretario de Defensa rechazó las acusaciones de que los diálogos entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, constituyen una traición a los aliados europeos. Insistió en que cualquier acuerdo de paz deberá ser realista, aunque eso signifique que Ucrania no recupere todo el territorio perdido.

El panorama que pinta Hegseth refleja un cambio significativo en las prioridades de la política exterior estadounidense, que ahora se centra más en las amenazas internas que en el conflicto europeo. Para la OTAN y sus aliados, la advertencia es clara: deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa o enfrentar un futuro incierto, donde el apoyo estadounidense no esté garantizado.

