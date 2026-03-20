Por primera vez desde 1967: Israel bloquea rezo masivo de fieles palestinos en mezquita de Jerusalén

Por primera vez desde 1967, Israel bloqueó rezo masivo de fieles palestinos en la Mezquita de Al Aqsa, ubicada en Jerusalén.

Según reportó el medio The Palestine Chronicle, las autoridades israelíes utilizaron la fuerza y emplearon gases lacrimógenos este viernes para evitar que musulmanes palestinos pudieran acceder a la mezquita para realizar sus oraciones de Aíd al-Fitr, que marcan el fin del ayuno y la conclusión del mes islámico de Ramadán.

«Por primera vez desde la ocupación de la ciudad en 1967, las oraciones del Eid fueron completamente bloqueadas dentro de la mezquita», consignó.

Según el diario, los fieles se han visto obligados a rezar en las calles en medio de gases lacrimógenos, arrestos y medidas de represión por parte del régimen sionista que se han visto intensificadas en Jerusalén y Cisjordania.

Señaló que las fuerzas de ocupación israelíes limitaron el acceso a la mezquita solo a un pequeño número de guardias y empleados, «vaciando efectivamente el recinto de fieles durante una de las ocasiones religiosas más significativas».

«La policía fue desplegada masivamente por toda la Ciudad Vieja, levantando barricadas y bloqueando puntos de acceso», subrayó.

Producto del bloqueo miles de fieles se vieron obligados a orar fuera de las murallas de la Ciudad Vieja, en calles aledañas. Sin embargo testigos presenciales informaron que las fuerzas de ocupación israelíes dispararon gases lacrimógenos contra palestinos que intentaban rezar cerca de Bab al-Sahira (Puerta de Herodes), mientras decenas de fieles se reunían en lugares cercanos, incluida la Puerta de los Leones y la Puerta de Damasco, para realizar oraciones en las calles.

El momento de la agresión fue captado en videos compartidos en redes sociales.

Heartbreaking: Jerusalem today. Tear gas fired at Palestinians and roads blocked to prevent them from reaching Al-Aqsa Mosque for Eid prayers. This is the struggle of faith. 🕌💔 pic.twitter.com/DeNbGeS8I3 — Islamic Reflections (@Islamic_reflec) March 20, 2026

For the first time since the occupation of Jerusalem in 1967, Israeli forces prevented Eid al-Fitr prayers from being held at Al-Aqsa Mosque. Police and soldiers blocked worshippers from reaching the site, firing stun grenades and tear gas to disperse crowds, forcing Palestinians… pic.twitter.com/24KjC2jqVv — Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) March 20, 2026

La Gobernación de Jerusalén catalogó las medidas como una “escalada peligrosa y sin precedentes”, advirtiendo que el cierre continuo de la Mezquita de Al-Aqsa y el bloqueo de las oraciones del Eid constituyen una “violación flagrante de la libertad de culto”.

La población palestina teme que esta medida forme parte de una estrategia israelí en la cual aprovechándose de las tensiones vinculadas con la guerra contra Irán, trate de endurecer las restricciones, y afianzar el control sobre la mezquita de Al Aqsa.

La Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe condenaron el bloqueo en un comunicado conjunto y señalaron que «constituye una grave violación del statu quo histórico y legal vigente en los lugares sagrados islámicos y cristianos de la ciudad ocupada de Jerusalén».

«Se trata de un ataque contra los derechos religiosos y el patrimonio establecidos de la nación islámica, una provocación a los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo y una violación de la libertad de culto», afirmaron.

Restricciones en la Mezquita de Ibrahimi

A la par, en la ciudad de Hebrón (Al-Khalil), unbicada en el sur de Cisjordania, las fuerzas de ocupación israelíes restringieron el acceso a la Mezquita de Ibrahimi, impidiendo que miles de palestinos realizaran las oraciones de Eid.

Según denunció el director de la mezquita, Mu’taz Abu Suneina, «estrecharon sus procedimientos en las entradas a la mezquita, cerraron la mayoría de sus puertas, y solo permitieron el ingreso a través de la puerta de la Ciudad Vieja, mientras sometían a los fieles a minuciosos registros».

Solo se le permitió a un pequeño grupo de 50 personas entrar a la mezquita, mientras que la mayoría se vio obligada a rezar afuera del recinto bajo una fuerte presencia militar.

Abu Suneina enfatizó que «la ocupación insistió en impedir que un gran número de fieles ingresara» y recordó que la mezquita sigue siendo «un lugar puramente islámico».

*Foto destacada: agencia SAFA.