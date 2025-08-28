Por primera vez: Submarinos de ataque rusos y chinos realizan patrullas conjuntas en la región Asia-Pacífico

Los principales objetivos de las patrullas conjuntas son fortalecer la cooperación naval entre ambas potencias, mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, supervisar el área marítima y proteger las actividades económicas marítimas de la Federación Rusa y China, explicaron desde el servicio de prensa de la Flota del Pacífico de Rusia. 

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Submarinos de ataque diésel-eléctricos de las Armadas de Rusia y China, participaron por primera vez en patrullas conjuntas en la región Asia-Pacífico, informó este miércoles 27/8 el servicio de prensa de la Flota del Pacífico de Rusia. 

«La patrulla submarina comenzó a principios de agosto, tras la finalización del ejercicio ruso-chino ‘Interacción Marítima 2025’ en el mar de Japón» y transcurrió en las rutas previamente acordadas, detalla el comunicado.

Según el organismo, «tras practicar las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases». Así, el submarino Vóljov retornó a Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia.

«Durante la travesía, la tripulación del Vóljov recorrió más de 2.000 millas náuticas. La primera patrulla submarina contó con el apoyo de la corbeta Gromki y el remolcador de rescate Foti Krylov de la Flota del Pacífico», precisaron.

«La principal tarea de la patrulla submarina es identificar submarinos de un enemigo potencial. Las secundarias son identificar y confirmar las comunicaciones marítimas», explicó el comandante del Vóljov, Vladímir Bakro, citado por la cadena Zvezdá.

«Los principales objetivos de las patrullas conjuntas son fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China, mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, supervisar el área marítima y proteger las actividades económicas marítimas de la Federación Rusa y China», destaca el texto.

Asimismo, los marineros también practican tradicionalmente maniobras e interacción durante este tipo de entrenamientos.

En el evento participaron el gran buque antisubmarino Admiral Tributs de la Flota del Pacífico, el destructor Shaoxing y el buque logístico Qiandaohu de la Armada China.

El Ciudadano

