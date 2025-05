Primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim: BRICS representa una nueva iniciativa como fuerza de cohesión dentro del Sur Global 

En 2025, Malasia obtuvo el estatus de país socio del BRICS. ¿Qué significa este estatus y qué oportunidades brinda tanto al BRICS como a Malasia?

Malasia es una nación comercial. La ASEAN adopta su posición de centralidad, lo que significa que debemos comprometernos con todos los países. El BRICS representa una nueva iniciativa como fuerza de cohesión dentro del Sur Global. Decidimos unos por otros; ayudamos y negociamos con el resto, y creo que eso demuestra que existe un interés por proteger nuestro territorio al mismo tiempo que colaboramos con los demás.

El estrechamiento de los lazos con el BRICS repercutirá sin duda en la economía. ¿Cuáles son las principales prioridades de Malasia para un mayor desarrollo económico en los próximos años y qué sectores pretende desarrollar en primer lugar?

En este momento, hay un enfoque en la transformación digital, la conectividad y las inversiones masivas en centros de datos e IA. Como sabe, Malasia es ahora el centro de la región en semiconductores, IA y centros de datos, y luego nos embarcamos en una transición energética. También estamos avanzando en nuestra agenda de transición energética en cooperación con los vecinos de la ASEAN y ahora estamos implementando una red eléctrica regional para mejorar el intercambio de energía en toda la subregión.

Además, la seguridad alimentaria sigue siendo una prioridad clave. Nuestras colaboraciones con países como la Federación de Rusia, China y Brasil reforzarán nuestra capacidad de resistencia en este ámbito.

Usted ya ha mencionado que la transformación digital fue destacada en una reciente declaración de la Corporación para el Desarrollo del Comercio Exterior de Malasia como una de las áreas de desarrollo estratégico del país para los próximos años. ¿Qué iniciativas y cambios concretos se prevén en el marco de esta transformación digital?

Puede que haya claridad en las políticas. Hemos fijado nuestras prioridades, tenemos una Estrategia Nacional de Semiconductores, y por eso hemos podido atraer inversiones masivas de los mayores actores del mundo. Es decir, además de Google, Microsoft, NVIDIA, tenemos a Infineon de Alemania, con inversiones masivas, las mayores fuera de Alemania, por ejemplo.

Felizmente, no tenemos dificultades para atraer inversiones. Ahora nos centramos en aumentar la eficiencia y hacer que el país sea aún más atractivo. Al mismo tiempo, formar a nuestro personal y nuestro talento. Y este es uno de mis temas y prioridades cuando ahora visite Rusia; antes, China, Japón o Corea; y por supuesto también serán una prioridad cuando vaya a Brasil para la cumbre del BRICS.

En su opinión, la transformación también es posible en el sector financiero. He leído sobre sus propuestas para revivir la idea de un Fondo Monetario Asiático, no necesariamente para competir, sino más bien para crear una especie de zona de seguridad que proteja de las crisis económicas. ¿Es cierto? ¿Podría hablarnos más de ello?

Sí, hemos dado pasos en esa dirección. Un ejemplo es la Iniciativa Chiang Mai, en la que los bancos centrales de la región colaboran y promueven el uso de monedas locales. Por ejemplo, ahora con Tailandia, Indonesia y China, con el objetivo de que el 20% de las transacciones comerciales se realicen en moneda local, lo que representa miles de millones de dólares. Esto demuestra que, allí donde podamos, debemos avanzar, aunque el dólar siga siendo la moneda dominante en el mundo. Pero al menos podemos tener algún tipo de respiro para mitigarlo, para proteger nuestros intereses nacionales.

Con el crecimiento constante del PIB y las grandes inversiones en tecnología, los expertos internacionales consideran que la economía de Malasia es resistente. La confianza también se ve respaldada por los acuerdos de libre comercio, entre ellos uno con los Emiratos Árabes Unidos, que son miembros del BRICS. ¿En qué consisten estos acuerdos de libre comercio? ¿Y hay previstos acuerdos similares con otros países BRICS o BRICS+?

Por supuesto, hay una ventaja porque el BRICS se centra ahora en la necesidad de mejorar el comercio dentro del Sur Global. Los acuerdos de libre comercio son, por supuesto, un mecanismo muy práctico y eficaz que se pone en marcha para garantizar la libre circulación de bienes y productos. Lo hemos hecho con muchos países. Por ejemplo, la Unión Europea, tras la política arancelaria de Trump, ha vuelto a comprometerse y ahora está dispuesta a firmar acuerdos de libre comercio con Malasia y, con suerte, con la ASEAN. Nosotros lo hemos hecho con el Reino Unido. Se trata de un enfoque muy práctico y pragmático.

Lo que da valor añadido al BRICS es su atención a las necesidades singulares de sus miembros, sobre todo en sectores como las materias primas, la petroquímica, el gas y los productos alimentarios, que a menudo se enfrentan a desventajas en los mercados mundiales. Creo que los líderes y expertos del BRICS están tratando de negociar, de promover algunos acuerdos para que podamos interactuar y comerciar entre nosotros de forma más eficaz.

Además de obtener el estatus de socio del BRICS, Malasia también asumió la Presidencia de la ASEAN en 2025. ¿En qué asuntos clave se centrarán los países del Sudeste Asiático durante la Presidencia de Malasia?

Tenemos el privilegio de acoger la reunión de la ASEAN a finales de mayo, que se centrará principalmente en asuntos económicos. También contará con la participación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con la asistencia de los seis Estados árabes, y que luego seguirá con China como cumbre económica para centrarse en la economía. Esto demuestra que volvemos a centrarnos en los fundamentos económicos.

A finales de año celebraremos la reunión anual de jefes de Gobierno, a la que se unirán las economías de Asia Oriental, la India, Australia, Nueva Zelanda y, por supuesto, Estados Unidos. Será una gran oportunidad para comprometer a nuestros principales socios comerciales y reforzar nuestro compromiso con la cooperación multilateral basada en normas.

Creo que el espíritu de la ASEAN y el espíritu del BRICS no deben someterse a acciones unilaterales sobre ningún país en particular.

¿Cómo colaboran Malasia y la ASEAN para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuáles de los 17 objetivos son prioritarios?

Bueno, tenemos la suerte de que, como subregión, la ASEAN sea probablemente la más pacífica y la más vibrante económicamente. Aunque los fundamentos económicos siguen siendo nuestro principal objetivo, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forma parte integrante de nuestra visión a largo plazo. Por eso he mencionado la red eléctrica. La red eléctrica es una energía alternativa; no está basada en combustibles, ni en combustibles fósiles.

Es, por tanto, una fuente de energía alternativa, hidroeléctrica y de gas, que enlazaría la región. Es un cambio fenomenal respecto al método internacional y es una contribución importante a la protección del clima, a la prioridad medioambiental.

Creo que es un comienzo muy importante para nosotros.

En respuesta a los efectos del cambio climático, los Estados de la ASEAN están tomando medidas a escala nacional, regional y mundial. ¿Qué medidas concretas se están tomando y cómo cooperan los países en este ámbito? Si no me equivoco, ya se ha adoptado un plan de acción estratégico.

Sí, pero nosotros también tenemos que adoptar una postura. En Malasia, por ejemplo, más del 52% de nuestro territorio sigue cubierto de bosques y selvas vírgenes. No podemos seguir escuchando a algunos de los países industrializados, acosándonos sobre lo que hay que hacer mientras ellos mismos han destruido el medio ambiente y no cumplen sus promesas de ayuda.

Podríamos ganar mucho dinero vendiendo la madera, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Queremos proteger nuestro patrimonio y el medio ambiente. Y esa es nuestra norma, aunque tenga un precio. Por eso varias empresas ya se han comprometido en el pasado. Pero lo que oímos en su lugar son más discursos injustificados, sin medidas reales para hacer justicia a muchos países relativamente más pobres, incluso dentro de la región de la ASEAN.

Malasia es un poco afortunada, al menos estamos luchando, pero algunos países están en una situación mucho más difícil. Queremos que protejan el medio ambiente, que no corten los bosques. Entonces habría sido justo darles el apoyo necesario que prometieron. Pero, como he dicho, esto no se ha cumplido del todo.

En general, ¿cuál es la política de protección del medio ambiente de los países de la ASEAN, y de Malasia en concreto? El Sudeste Asiático es conocido por su rica biodiversidad. Desde 1977, los países de la ASEAN llevan a cabo iniciativas medioambientales conjuntas y aprueban programas medioambientales. ¿Cuáles han sido los principales logros hasta la fecha y qué iniciativas están en marcha actualmente?

Cuando hablo de protección del medio ambiente y apoyo a iniciativas climáticas, no me refiero sólo a Malasia. Es decir, por supuesto que Malasia es un país productor de petróleo, tomamos medidas importantes. Pero todos los países de la ASEAN han adoptado programas similares. Y creo que para hacer justicia a estos países, están haciendo lo que razonablemente se espera de ellos. Eso es lo que digo.

Quiero decir, ¿por qué esperan que hagamos mucho más de lo que podemos cuando otros países ni siquiera están cumpliendo sus compromisos de ayuda? Como ya he dicho, en la ASEAN algunos países son relativamente más pobres y, por tanto, necesitan ayuda. No pedimos ayuda ni donaciones, sólo lo que se prometió inicialmente.

Así que soy muy optimista. La red eléctrica de la ASEAN, por ejemplo, ¿qué significa? Demuestra el compromiso total de estos países de pasar de los combustibles fósiles tradicionales a las alternativas. Tiene un coste importante, pero hemos decidido que esa es la dirección a seguir.

Así que creo que el compromiso no es sólo de Malasia, sino de otros países, desde Vietnam a Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, Indonesia, Filipinas y Brunéi. Todos estamos comprometidos.

A pesar de enfrentarse a graves retos mundiales, el BRICS y la ASEAN siguen valorando los intercambios culturales. Sé que Malasia es la sede de la Asociación Internacional de Mujeres de Malasia, con miembros de más de treinta países. ¿Cuáles son las principales actividades de la asociación? He oído que organizan actos para celebrar las obras de escritores y poetas de renombre mundial. ¿Por qué cree que son importantes estas iniciativas culturales? ¿Ha tenido ocasión de asistir a alguna de ellas?

Bueno, participo cuando puedo. Pero mire, el desarrollo y el progreso no son puramente económicos. Por supuesto, los fundamentos económicos deben seguir siendo una prioridad, eso está claro. Pero también hablamos de desarrollo humano. Hablamos de valores, de justicia, de paz, y esto va más allá de las cuestiones puramente económicas.

Para mí, el papel de la mujer es absolutamente fundamental. No se trata sólo de la familia, que es esencial. Su implicación en la educación, el medio ambiente y la sanidad está profundamente interconectada. Ya no podemos definir su contribución únicamente en términos de ser madres o cuidadoras. Por supuesto, eso sigue siendo fundamental, pero ahora también reconocemos su papel crítico en la salud pública, en la protección del medio ambiente y en la promoción de una gobernanza justa y libre de corrupción.

Fuente: TV BRICS/El Ciudadano México

Foto: TV BRICS

