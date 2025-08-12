Probable triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: Un socialista puede ganar en el corazón del imperio

A menos de tres meses de las elecciones municipales donde se elegirá al alcalde de la ciudad de Nueva York, las predicciones de la plataforma Kalshi auguran que las posibilidades de que Zohran Mamdani (en la foto) gane la votación son del 80%.

Kalshi es un mercado de predicción estadounidense, regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), donde los usuarios pueden comprar y vender contratos basados en el resultado de eventos futuros. En vez de funcionar con acciones o criptomonedas, los usuarios operan con contratos de «sí» o «no» acerca de eventos tales como resultados políticos, indicadores económicos y patrones meteorológicos, entre otros.

Esta plataforma ha experimentado en el último tiempo un rápido crecimiento, aumentando de manera significativa sus ingresos y volumen de operaciones, alcanzado una valoración de 2 mil millones de dólares en su última ronda de financiamiento.

UNITED STATES: Chances of Zohran Mamdani winning the New York City mayoral election are at 80%, according to prediction market @Kalshi. pic.twitter.com/PEXgiEmqFq — The Spectator Index (@spectatorindex) August 11, 2025

«Socialista democrático»

Zohran Mamdani es un miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. Definido como un «socialista democrático», se postula para alcalde de la ciudad por el Partido Demócrata.

Nació en Uganda y criado en Nueva York, en su presentación como candidato manifiesta que «ha luchado por la clase trabajadora dentro y fuera de la legislatura: realizando huelgas de hambre junto a los taxistas para lograr más de 450 millones de dólares en alivio de deuda transformador, ganando más de 100 millones de dólares en el presupuesto estatal para aumentar el servicio de Metro y un exitoso piloto de autobús gratuito, y organizando a los neoyorquinos para derrotar una propuesta de planta de energía sucia».

«El costo de vida está aplastando a la gente trabajadora pero Zohran cree que el gobierno puede reducir los costos y hacer la vida más fácil en nuestra ciudad. Utilizará todas las herramientas disponibles para reducir el alquiler, crear un transporte público de clase mundial y facilitar la crianza de una familia», agrega la presentación publicada en su sitio web, donde también se pueden hacer donaciones para su campaña.

Zohran Mamdani. Foto de Madison Swart.

