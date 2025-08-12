Probable triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: Un socialista puede ganar en el corazón del imperio

Predicciones de la plataforma Kalshi auguran que las posibilidades de que Zohran Mamdani, definido como "socialista democrático", gane la alcaldía de Nueva York en noviembre próximo, son nada menos que del 80%.

Probable triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York: Un socialista puede ganar en el corazón del imperio
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A menos de tres meses de las elecciones municipales donde se elegirá al alcalde de la ciudad de Nueva York, las predicciones de la plataforma Kalshi auguran que las posibilidades de que Zohran Mamdani (en la foto) gane la votación son del 80%.

Kalshi es un mercado de predicción estadounidense, regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), donde los usuarios pueden comprar y vender contratos basados en el resultado de eventos futuros. En vez de funcionar con acciones o criptomonedas, los usuarios operan con contratos de «sí» o «no» acerca de eventos tales como resultados políticos, indicadores económicos y patrones meteorológicos, entre otros.

Esta plataforma ha experimentado en el último tiempo un rápido crecimiento, aumentando de manera significativa sus ingresos y volumen de operaciones, alcanzado una valoración de 2 mil millones de dólares en su última ronda de financiamiento.

«Socialista democrático»

Zohran Mamdani es un miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. Definido como un «socialista democrático», se postula para alcalde de la ciudad por el Partido Demócrata.

Nació en Uganda y criado en Nueva York, en su presentación como candidato manifiesta que «ha luchado por la clase trabajadora dentro y fuera de la legislatura: realizando huelgas de hambre junto a los taxistas para lograr más de 450 millones de dólares en alivio de deuda transformador, ganando más de 100 millones de dólares en el presupuesto estatal para aumentar el servicio de Metro y un exitoso piloto de autobús gratuito, y organizando a los neoyorquinos para derrotar una propuesta de planta de energía sucia».

«El costo de vida está aplastando a la gente trabajadora pero Zohran cree que el gobierno puede reducir los costos y hacer la vida más fácil en nuestra ciudad. Utilizará todas las herramientas disponibles para reducir el alquiler, crear un transporte público de clase mundial y facilitar la crianza de una familia», agrega la presentación publicada en su sitio web, donde también se pueden hacer donaciones para su campaña.

Zohran Mamdani. Foto de Madison Swart.

Sigue leyendo sobre este tema:

Mamdani

“No necesitamos un comunista en este país”: Trump revive la caza de brujas contra Mamdani

El ascenso de Mamdani: socialista, migrante y joven, gana la primaria demócrata en Nueva York

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

El ascenso de Mamdani: socialista, migrante y joven, gana la primaria demócrata en Nueva York

Hace 2 meses
El Ciudadano

“No necesitamos un comunista en este país”: Trump revive la caza de brujas contra Mamdani

Hace 1 mes
El Ciudadano

A Trump "no le gustó" el ataque de Israel a iglesia católica de Gaza: Expresó a Netanyahu su desacuerdo

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Cinco casinos online que marcarán tendencia en Latinoamérica en 2025

Hace 2 meses
El Ciudadano

Accidente del Buque Cuauhtémoc: causas, hipótesis y reacciones

Hace 3 meses
El Ciudadano

De la polémica al alcance

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gobierno de Puebla contratará despachos de abogados para apoyar migrantes en Estados Unidos

Hace 2 meses
El Ciudadano

Tenaz resistencia bolivariana contra la obstinada agresión estadounidense

Hace 2 meses
El Ciudadano

La red Lavín: Fiscalía apunta a financiamiento ilegal de campaña UDI con plataforma pagada por el Congreso

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano