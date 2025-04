Protestas en EE.UU. y Europa contra Trump y Musk: «Quita tus manos de nuestra Seguridad Social»

Este sábado, miles de personas salieron a las calles en Estados Unidos y diversas ciudades europeas para expresar su rechazo al presidente Donald Trump y a su polémico asesor, el empresario Elon Musk, en una jornada de protestas globales marcada por la consigna «¡Quita tus manos!».

En Estados Unidos, las marchas fueron las más concurridas desde que Trump retomó el poder a finales de enero. En el National Mall de Washington, más de 5 mil manifestantes se congregaron a escasas manzanas de la Casa Blanca. Las pancartas que llevaban decían: «¡No es mi presidente!», «Detengan el mal» y «Quita tus manos de nuestra Seguridad Social». La movilización fue convocada por una coalición de organizaciones progresistas, como MoveOn y Women’s March, y se replicó en más de mil ciudades del país.

Jane Ellen Saums, una manifestante de 66 años, expresó su preocupación por lo que describió como una «campaña de jibarización» del gobierno federal, impulsada por Trump con el apoyo de Musk. «Todo está siendo atropellado, desde el medio ambiente hasta los derechos personales», afirmó.

La indignación también se sintió al otro lado del Atlántico. En Fráncfort, Berlín, París, Londres y Lisboa, cientos de manifestantes—en su mayoría ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero—alzaron la voz contra la administración Trump. En Berlín, frente a una sala de exposición de Tesla, se escucharon consignas como «Cállate Elon, nadie te ha votado», en referencia a su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una entidad creada para recortar gasto público.

En París, unas 200 personas se reunieron en la plaza de la República ondeando pancartas con lemas como «Feminists for Freedom not Fascism» y «Save Democracy», mientras un manifestante interpretaba la canción “Masters of War” de Bob Dylan. En Londres, la multitud reunida en Trafalgar Square gritó «Manos fuera de Canadá» y «Manos fuera de Ucrania», denunciando lo que consideran un intervencionismo agresivo por parte de Trump.

La manifestación en Fráncfort, organizada por Democrats Abroad, incluyó pedidos explícitos de dimisión para el mandatario, con pancartas como «Restaura la democracia» y «El mundo está harto de tus estupideces, Donald, ¡vete!».

Las protestas reflejan el creciente malestar tanto interno como internacional ante las políticas del presidente republicano, sus medidas económicas como los aranceles globales recientemente anunciados, y el poder cada vez mayor que concentra Musk dentro de la Casa Blanca.

Foto: X

