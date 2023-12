Residente insta a artistas que denuncien genocidio en Palestina: «Apoyando están del lado correcto de la historia»

El cantante urbano Residente exhortó a los artistas a denuncar el genocidio que se registra en Palestina desde el pasado mes de octubre, perpetrado por Israel.

A través de un video, publicado en su cuenta en la red social Instagram, el cantante contó todo lo que se ha generado tras la posponer el lanzamiento de su disco, el cual estaba pautado para octubre, pero por la situación registrada en Gaza tomó dicha decisión.

«Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco, frente a todo el genocidio macabro, que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado y me pegunto cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada», expresó el cantante, que es conocido por alzar su voz siempre contra los conflictos.

En este sentido, Residente enfatizó en la necesidad de enfocarse en la situación de Gaza, en vez de «subir una storie modelando ropa, mostrando el plato de comida que estás comiendo o las noches de fiesta en las que te emborrachaste?».

De igual forma, instó a tomarse el mismo tiempo que se ejecutó durante la pandemia, y ver el sufrimiento que se vive en Gaza.

«Detente por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina», manifestó.

Durante el video, manifestó su decepción por lo que ocurrió en los Grammys, realizados recientemente, y ningún artista se pronunció contra el genocidio.

«Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto… Pero a ver díganme, ¿Qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina. Es simple, esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá», expresó.

«No tengan miedo a ser cancelados porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia», concluyó.