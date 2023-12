Navidad de luto en Belén: No hubo noche de paz para Palestina

Imagen portada: Escena de Navidad en Belén, Cisjordania, Palestina. Pesebre con escombros, sábanas blancas por las víctimas asesinadas / Foto: AP

La sangrienta Navidad en Palestina

Al menos 241 personas han muerto y 382 han resultado heridas en ataques del Ejército de Israel en Gaza en las últimas 24 horas, durante la Navidad, lo que eleva a cerca de 21.000 los muertos y a casi 55.000 los heridos desde el comienzo de la ofensiva militar israelí, según se informó en las últimas horas desde el Ministerio de Salud Palestino.

También se informó que hubo “18 masacres contra familias enteras” muertas por ataques israelíes en las últimas 24 horas en el enclave costero.

Tras 81 días de guerra, los muertos contabilizados por el ministerio alcanzan los 20.915 y 54.918 los heridos, aunque se estima que los cuerpos de más de 7.000 gazatíes siguen bajo los escombros tras los bombardeos israelíes.

Cerca de 1,9 millones de gazatíes, alrededor del 85 por ciento de la población, se han visto desplazados por la guerra, con una grave crisis humanitaria, a partir del 7 de octubre de este 2023.

Belén, la tierra donde nació Jesús, está de luto

El lugar donde según la Biblia nació Jesús, es Belén (Cisjordania) territorio de Palestina. La agencia AP News, comunicaba que hoy es un pueblo fantasma: “El domingo después de que las celebraciones de la víspera de Navidad se cancelaran en Belén debido a la guerra”.

La Unesco ha señalado que la Iglesia de la Natividad y ruta de peregrinación en Belén (Palestina) está situado a 10 km al sur de Jerusalén en el lugar en el que los cristianos creen que nació Jesucristo. “En el 399 d.C. se construyó una primera iglesia, que fue sustituida por otra en el siglo VI a raíz de un incendio. En la iglesia actual se conservan suelos de mosaico muy elaborados procedentes del edificio original. El sitio incluye también conventos e iglesias latinas, griegas, ortodoxas, franciscanas y armenias, así como campanarios, jardines en terraza y una ruta de peregrinación” indica el organismo sobre la caracterizaciones patrimonial del lugar.

Sin embargo, estas tierras están de luto, con profunda tristeza: “Normalmente todos los años para la Navidad, que es la fiesta más importante de la ciudad, Belén se enciende: todas las iglesias, las calles principales, las plazas, las escuelas cristianas y las casas se adornan con luces de estrellas y guirnaldas… Pero hoy el país está en guerra y las autoridades religiosas cristianas han pedido que los festejos externos sean muy discretos por solidaridad con todos los que sufren”, graficó Marcelo Gallardo, sacerdote argentino en Palestina, de 61 años, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado (IVE), en diálogo telefónico con la corresponsal en Italia Elisabetta Piqué, para el medio argentino, LA NACION.

“Hay miles de muertos y heridos y cientos de miles de familias sin casa. Así que no hay luces navideñas por las calles ni en las plazas, no hay árbol de Navidad en la plaza principal de Belén. No hay peregrinos, la mayoría de los accesos están cerrados y las noticias diarias golpean los corazones”, agregó el sacerdote, que es secretario de la asamblea de obispos católicos de Tierra Santa y pertenece a la misma congregación del padre Gabriel Romanelli, el párroco argentino de Gaza, que no está allí porque se quedó bloqueado afuera, pero que sigue junto a él desde Belén, Cisjordania, la catastrófica situación del enclave.

Seguir leyendo más…