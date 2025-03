Revelan planes secretos del Partido Demócrata por si Biden fallecía en 2024

En su próximo libro Fight: Inside the Wildest Battle for the White House, los periodistas Jonathan Allen y Amie Parnes destapan detalles sobre los esfuerzos dentro del Partido Demócrata para manejar la campaña presidencial de 2024, particularmente en torno a la figura de la vicepresidenta Kamala Harris. Según testimonios citados en el libro, miembros del partido habían planeado varias contingencias por si el presidente Joe Biden no podía continuar con su candidatura, incluyendo el escenario en el que él «muriera en el cargo».

De acuerdo con los relatos recabados, desde 2023, algunos de los principales asesores de Harris ya contemplaban la posibilidad de que Biden abandonara la campaña debido a su edad o a problemas de salud. «Querían asegurarse de que el partido estuviera listo para todas las circunstancias posibles», relata uno de los testimonios, que habla de escenarios en los que Biden tuviera que dejar la campaña en medio de las primarias o después de haber ganado varias de ellas.

Entre las estrategias de contingencia, se menciona que se elaboró una lista de jueces que podrían avalar a Harris como la sustituta de Biden si este no pudiera continuar, una medida que generó gran inquietud entre los miembros del partido. A pesar de las críticas sobre la capacidad de Harris para enfrentar a Donald Trump, el Partido Demócrata decidió mantenerla como su candidata.

El momento más crítico para la campaña de Biden llegó durante el debate presidencial del 27 de junio en Atlanta, cuando su salud y su condición física se convirtieron en un tema central. La confusión y los tropiezos verbales del presidente durante el evento fueron seguidos por una creciente presión para que se retirara de la contienda. Según los testimonios, incluso los donantes del partido comenzaron a recortar sus contribuciones tras el debate, lo que finalmente llevó a Biden a anunciar su salida y dar paso a Harris como la candidata demócrata.

A pesar de la oposición interna, incluso por parte de figuras como el expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Harris fue confirmada como la opción del partido. Sin embargo, el apoyo a la vicepresidenta no estuvo exento de dudas. Testimonios revelan que algunos miembros clave del Partido Demócrata temían que Harris no pudiera ganar las elecciones, pero finalmente la situación obligó a los líderes del partido a actuar rápidamente para evitar un colapso interno.

El libro también explora la tensa relación de Harris con algunos de los pesos pesados del partido, incluido Obama, quien aparentemente nunca creyó que ella pudiera derrotar a Trump en las elecciones. A pesar de ello, terminó brindándole su respaldo cuando percibió que su propia posición dentro del partido estaba en peligro debido a las críticas de los donantes y las élites demócratas.

Con todo, la campaña de Harris llegó a los comicios de 2024 con importantes desafíos. El libro de Allen y Parnes describe cómo la vicepresidenta enfrentó una serie de obstáculos, tanto internos como externos, que contribuyeron a los peores resultados que el Partido Demócrata ha tenido en dos décadas. La contienda terminó con la derrota de Harris, lo que generó más interrogantes sobre la viabilidad de su liderazgo dentro del partido.

