Rusia propone construir una central nuclear y una planta de aluminio en Indonesia

Las autoridades de la provincia de Kalimantán Occidental evalúan la posibilidad de cooperar con empresas rusas

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El embajador de Rusia en Indonesia, Serguéi Tolchonov, ofreció al Gobierno de Kalimantán Occidental colaborar en la construcción de una central nuclear, en la instalación de una planta de aluminio y en la expansión de programas educativos. La propuesta se realizó durante un encuentro con la gobernadora Ria Norsan, en el marco de la primera visita oficial del diplomático a la provincia, según informó Antara.

“El objetivo de nuestra visita a Kalimantán Occidental es presentar las tecnologías de construcción de centrales nucleares que poseemos. <…> Todo depende de la disposición del Gobierno de Indonesia y de la provincia de Kalimantán Occidental”, declaró el diplomático ruso.

La gobernadora indicó que ya se ha seleccionado un sitio para la construcción. “Para la central nuclear hemos preparado un terreno en la isla de Semesak, en el distrito de Bengkayang. Realmente estamos buscando inversionistas. Si Rusia está dispuesta a invertir, sin duda estaremos encantados”, afirmó Ria Norsan.

La delegación rusa que visitó la provincia incluyó inversionistas de los sectores de extracción de bauxita, procesamiento de aluminio y energía nuclear. Los representantes rusos manifestaron su disposición a construir en la provincia una planta de procesamiento de aluminio, señalando que las importantes reservas de bauxita en la región crean oportunidades para el desarrollo industrial.

Kalimantán Occidental también fue visitada por Anna Belokoneva, representante del sector nuclear ruso. Indicó que su empresa cuenta con tecnologías de reactores con capacidades de 100 a 1.200 megavatios por unidad de energía y garantiza su seguridad.

Además de la energía y la industria, Rusia propuso cooperación en educación. Tolchonov señaló que el Gobierno ruso otorga cada año cientos de becas a estudiantes indonesios en áreas tecnológicas y socioculturales.

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS.

