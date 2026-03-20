Rusia aprueba una hoja de ruta para expandir la infraestructura de computación de alto rendimiento

Un nuevo plan nacional busca impulsar la inteligencia artificial, la investigación científica y la soberanía tecnológica

Rusia aprueba una hoja de ruta para expandir la infraestructura de computación de alto rendimiento
El Ciudadano

El Gobierno ruso anunció la aprobación de una hoja de ruta nacional para acelerar el desarrollo de la computación de alto rendimiento y ampliar la infraestructura de supercomputadoras, con el objetivo de fortalecer la investigación científica, las capacidades de inteligencia artificial y la competitividad tecnológica. Según lo publicado en el sitio oficial del Gobierno ruso, la iniciativa fue aprobada mediante una directiva firmada por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

La hoja de ruta establece estándares uniformes para centros conjuntos de supercomputación y define las normas de acceso de instituciones científicas y organizaciones industriales. También identifica las prioridades para modernizar y ampliar las capacidades de computación de alto rendimiento en el país.

Estos sistemas son esenciales para la innovación en múltiples sectores, como el desarrollo de nuevos materiales, medicamentos avanzados, simulaciones complejas y pronósticos meteorológicos más precisos, además de aplicaciones de inteligencia artificial.

El Gobierno planea desarrollar un programa federal especializado en algoritmos y software local para la computación de alto rendimiento y lanzará nuevos programas de formación académica y profesional para preparar especialistas en estas tecnologías.

El primer ministro Mishustin destacó que «los sistemas de computación rápida son un factor clave para el progreso en casi todos los ámbitos, y su papel seguirá creciendo».

*Artículo publicado originalmente en TVBRICS

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