“Seguimos trabajando y luchando juntos”: Rusia niega retiro de diplomáticos y reafirma apoyo estratégico a Venezuela

Rusia reafirmó la plena normalidad de sus operaciones diplomáticas en Venezuela y el firme apoyo estratégico al gobierno del presidente Nicolás Maduro, calificando como “un sueño frustrado” cualquier escenario de repliegue.

El embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, salió al paso de un reporte de la agencia Associated Press (AP) que sugería una supuesta evacuación del personal diplomático ruso en la capital venezolana. En declaraciones a la multiplataforma teleSUR, el diplomático desmintió categóricamente dichas versiones, atribuyéndolas a una campaña de desinformación occidental, que incluyo a diarios, agencias de noticias y portales internacionales, entre los que figuran medios chilenos como T13, Bio Bío Chile, Radio Agricultura y El Informador.

“No es la primera vez que los medios occidentales pretenden evacuarnos. Ese es su sueño, ver a Venezuela limpia de los rusos y privada del apoyo estratégico de nuestro país al pueblo y al Gobierno bolivariano. Es un sueño frustrado sin cumplir”, afirmó Mélik-Bagdasárov, según la transcripción de la conversación que sostuvo con la corresponsal Madelein García.

“En cuanto más valiente y digna es la resistencia, más cobarde e infame es la agresión. Estamos aquí, seguimos trabajando y luchando juntos! Venceremos”, añadió.

La desinformación como “veneno podrido”

La respuesta oficial se amplificó a través de la cuenta de X del propio embajador, donde calificó estas operaciones mediáticas como un “veneno podrido”, integrado en una estrategia más amplia para generar incertidumbre, aislar a Venezuela y erosionar los lazos políticos y geopolíticos entre Moscú y Caracas.

A todos los que intentan salpicar Venezuela y la asociación estratégica Ruso-Venezolana con su veneno podrido, quiero decir.

❗️En cuanto es más valiente y digna la resistencia, es más cobarde e infame la agresión. — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) December 23, 2025

“ En cuanto más valiente y digna es la resistencia, más cobarde e infame resulta la agresión”, reiteró en la red social, reforzando un mensaje que apela a la defensa compartida de la soberanía, el multilateralismo y el derecho a la autodeterminación frente injerencia extranjera que condenan ambos gobiernos.

Mélik-Bagdasárov exaltó la determinación del pueblo y del Ejecutivo venezolano frente a las presiones externas, señalando que “la dignidad nacional constituye la principal respuesta frente a la injerencia extranjera”.

En un comunicado posterior, la Embajada rusa subrayó que la alianza estratégica se mantiene “firme y proyectada hacia una mayor integración política y económica”.

La sede diplomática resaltó que este posicionamiento se enmarca en un contexto internacional caracterizado por el aumento de las tensiones, las sanciones unilaterales y las “campañas de guerra informativa” contra naciones que no se alinean con los intereses de Estados Unidos.

Lazos culturales entre Rusia y Venezuela

Paralelamente al mensaje político, la Embajada rusa en Caracas demostró la normalidad y profundidad de su presencia en el país con un acto dirigido a su comunidad y organizó una tradicional fiesta de Año Nuevo para los hijos de ciudadanos rusos residentes en Venezuela, un evento cultural emotivo que buscó preservar los lazos con la nación caribeña

La actividad contó con la presencia de los personajes clásicos del folclore invernal ruso, Ded Moroz (Abuelo Frío) y Snegúrochka (Doncella de Nieve). Los niños recitaron poemas, cantaron canciones populares y participaron en juegos inspirados en cuentos clásicos eslavos, en un ambiente descrito por los organizadores como de “fraternidad y cercanía”.

Este evento subraya la dimensión humana y cultural de la relación bilateral, desmintiendo de facto cualquier narrativa de aislamiento o retraimiento.