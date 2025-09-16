«Silenciar la narrativa palestina»: 31 periodistas palestinas han muerto desde octubre de 2023, la mayoría asesinada con su familia en su hogar

El Sindicato de Periodistas Palestinos advirtió los «motivos peligrosos» que hay tras el asesinato de 31 periodistas palestinas desde el 7 de octubre de 2023, indicando que la mayoría fue asesinada junto a sus familias en sus hogares.

El Comité de Libertades del Sindicato afirmó que el ejército de ocupación de Israel «comete crímenes sistemáticos contra el periodismo palestino, con un enfoque particular en las mujeres, en un intento de silenciar la voz palestina y ocultar la verdad».

Según la entidad sindical palestina, estos asesinatos «constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y apuntan no solo a reporteras profesionales, sino también a creadoras de contenido digital influyentes».

«Israel es consciente del peligro que representa el medio digital alternativo para exponer sus crímenes», agregaron desde el Sindicato, explicando que por ese motivo, buscan «borrar deliberadamente ese espacio».

El Comité añadió que la ocupación israelí «está destruyendo el capital humano femenino de los medios palestinos, dejando un vacío extremadamente difícil de llenar».

Finalmente, sobre los motivos de estos crímenes, el Sindicato reiteró que se trata de una política deliberada de las autoridades de Israel, «dentro de una guerra más amplia contra la narrativa palestina».

