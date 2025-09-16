«Silenciar la narrativa palestina»: 31 periodistas palestinas han muerto desde octubre de 2023, la mayoría asesinada con su familia en su hogar

Sindicato de Periodistas Palestinos denunció que el ejército de ocupación de Israel "comete crímenes sistemáticos contra el periodismo palestino, con un enfoque particular en las mujeres, en un intento de silenciar la voz palestina y ocultar la verdad".

«Silenciar la narrativa palestina»: 31 periodistas palestinas han muerto desde octubre de 2023, la mayoría asesinada con su familia en su hogar
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Sindicato de Periodistas Palestinos advirtió los «motivos peligrosos» que hay tras el asesinato de 31 periodistas palestinas desde el 7 de octubre de 2023, indicando que la mayoría fue asesinada junto a sus familias en sus hogares.

El Comité de Libertades del Sindicato afirmó que el ejército de ocupación de Israel «comete crímenes sistemáticos contra el periodismo palestino, con un enfoque particular en las mujeres, en un intento de silenciar la voz palestina y ocultar la verdad».

Según la entidad sindical palestina, estos asesinatos «constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y apuntan no solo a reporteras profesionales, sino también a creadoras de contenido digital influyentes».

«Israel es consciente del peligro que representa el medio digital alternativo para exponer sus crímenes», agregaron desde el Sindicato, explicando que por ese motivo, buscan «borrar deliberadamente ese espacio».

El Comité añadió que la ocupación israelí «está destruyendo el capital humano femenino de los medios palestinos, dejando un vacío extremadamente difícil de llenar».

Finalmente, sobre los motivos de estos crímenes, el Sindicato reiteró que se trata de una política deliberada de las autoridades de Israel, «dentro de una guerra más amplia contra la narrativa palestina».

Continúa leyendo:

Familiares y víctimas de la Dictadura piden disolución de Grupo Interparlamentario Chileno-Israelí

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Gaza: Ejército de Israel ha asesinado a 232 periodistas y trabajadores de medios desde el 7 de octubre de 2023

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Chile: Seis premios nacionales de Periodismo suscriben carta llamando a los medios a pronunciarse por asesinato de periodistas en Gaza

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Gaza: ONU denunció que fuerzas israelíes mataron a 105 palestinos que buscaban comida en solo 2 días

Hace 2 meses
Absalón Opazo

El reporte de la Embajada Palestina en Chile que expone la barbarie "genocida" de Israel en Gaza

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Exportaciones de armas, apoyo político y silencio: denuncian a Macron en La Haya por complicidad en crímenes de guerra en Gaza

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Asesinar a un periodista no borra la historia

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Asesinato de periodistas de Al Jazeera en Gaza provoca indignación global y llamados a rendición de cuentas

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Genocidio en Gaza: el hambre mata a 10 en 24 horas y ya son 313 desde octubre, según autoridades sanitarias

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Al Jazeera acusa a Israel de asesinar a sus periodistas en Gaza para silenciar la verdad

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano