Sionismo, pedofilia y poder: cómo los amos del dinero secuestraron el mundo y abusaron de la fe de las personas

Somos más los seres humanos inconsultos y víctimas de las decisiones que viene imponiendo por la fuerza Donald Trump, los aparatos represivos y asesinos que le responden, quien a su vez responde a un entramado de poder y dinero que también tiene asiento en Europa y que están llevando al mundo a episodios terribles como el que ocurre en Palestina a manos de Israel, como el que ha ocurrido en Minnesota y diversos lugares de Estados Unidos, también la guerra entre Rusia y Ucrania que, con ayuda de ese mismo eje sionista que no termina de desnudarse aceptando sus penas para seguir cometiendo abuso, ha quedado al descubierto el quehacer inescrupuloso y criminal de la banda que se reunía en casa de Epstein, hechos tapados con más guerra ahora contra Irán y que se conectan en un punto: el sionismo.

Hay que decir de entrada que el sionismo no tiene que ver con el judaísmo y su práctica religiosa, pues el sionismo responde al mantenimiento de una figura de un Estado de Israel altamente militarizado y no a una religión.

Por eso este texto no podrá catalogarse de antisemita como lo hacen por su prensa o desde un escaño parlamentario financiado por la máquina de guerra.

Hablamos de ríos de sangre mientras no se suelta la teta de la madre Tierra, secándola en una hiperacumulación de capital y búsqueda de liquidez, depreciando aceleradamente posiciones y más posiciones y posibilidades, muchas de ellas ajenas a la gran mayoría de la población que solo es víctima de inmorales, carentes también de ética y sedientos de más poder y control de recursos claves con guerra.

En los términos de Trump, es decir, «un negocio que beneficie a todos», no ha sucedido, y sus ataques e imposiciones, más que negociaciones, parecen beneficiar a los suyos, su entorno y un mundo que se deja seducir por aquellas fiestas entre oligarcas sin límites mientras se hacen más millonarios y se cagan los unos a los otros.

Si lo hicieran entre pares y con consentimiento, entre edades no tan disímiles y una cultura de respeto mutuo, allá ellos. El problema es cuando lo hacen mediante el engaño y el abuso de menores, como ha quedado documentado en rituales cuya condena social recién se deja sentir más allá del silencio de la prensa cómplice, cuyos jefes asistían a la isla de quien se dice era un agente del Mossad, mientras para otros era simplemente un sionista al que sus mafias de Rusia y Ucrania también habrían cooperado en el tráfico de menores para explotación sexual.

Sobre todo Ucrania, que venía actuando como un vientre del mundo asistido en un mercantilismo del cuerpo de la mujer para la procreación asistida más que cualquier otro país del mundo.

No vengo solo a dejar la denuncia y la crítica, sino a plantear una solución en el Apocalipsis, luego de que el velo se descorrió hace tiempo. Más desnuda la cruda realidad de nuestra historia contemporánea y sus actores, se resiste a lo inevitable: la sublevación de los oprimidos adormecidos hoy en la misma tecnología, hipercapitalismo y deuda impaga con el mismo sistema, con la sociedad, la dignidad de las personas, el pueblo pagando las consecuencias de su despilfarro.

Para detener esta andanada, para avanzar en la dignidad de los pueblos, se hace necesario trabajar sobre sectores claves de la economía para un reequilibrio y una revalorización de la misma naturaleza, donde esos elementales aporten a un fondo social amplio de otro tipo de desarrollo humano mucho más armónico y cooperante, basado en alta tecnología (de ello me referiré posteriormente).

Los hechos criminales que se han sucedido en el mundo son en gran parte obra vinculada a los money masters de la catástrofe más que de la belleza y la estética, que han venido disponiendo la tecnología para la acumulación no solo de información, desarrollo de más tecnología y de datos, el acceso al tecleo, la escucha por medio de televisores en hogares, sonidos captados de la existencia a distancia y movimientos del ser como nunca antes fue visto, para un tipo de control y operaciones abiertamente xenofóbicas que hoy se traducen en las calles en las detenciones y muertes a manos del ICE, en Estados Unidos y se vienen expandiendo con figuras como a la que convoca Trump con su llamado Escudo de las Américas, a militarizar coordinadamente países bajo una defensa y plan de seguridad norteamericano.

Este problema debe ser resuelto ya y pasa por reconocer el origen de problemáticas como la señalada, complejas y consecuencia del actuar del imperio que primero invitó a todas las nacionalidades del mundo para conocer sus lenguas, usos y costumbres, para luego salir a conquistarlo en todos los puntos cardinales con guerras y apoderarse de recursos naturales claves como el petróleo de los pueblos árabes y del venezolano, cobalto, oro y piedras preciosas africanas, desatando olas migratorias por el mundo, separando y dividiendo para vencer.

Al pueblo migrante, producto de la globalización de la guerra y la desestabilización de países por el mundo por parte de Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN con gran cooperación francesa y alemana, al servicio del sionismo y sus corporaciones sedientas de petróleo, oro, materias primas para su tokenización, les cuesta, parece, demasiado entender o aún no saben la fuerza del pueblo que reside en que se puede declarar común, y de común beneficio para la humanidad, al menos un elemental.

En medio de comportamientos ruines de organizaciones criminales gubernamentales y no gubernamentales, sino más bien corporativas, que en vez de entregar seguridad para evitar toda guerra con cooperativismo, tecnología y diplomacia activa de paz contra la guerra, nos han tenido asistiendo a entregas de medallas de premios Nobel de la Paz, entre ellos, a los que promueven y sostienen la guerra y presión sobre el Mundo, en Medio Oriente, contra Venezuela, Irán y todo lugar que posea recursos naturales considerados estratégicos.

Para cesar a la brevedad la xenofobia de algunos hombres blancos que se heteronorman para lo público, rubios del norte y apoyados de algunos morenazi en la causa sionista, urge a la civilización dar la cara combatiendo el fascismo sionista transnacional que viene con una agenda intensa de reposicionamiento de su fuerza en distintos ámbitos.

Se hace necesario un despertar que solo vendrá dado de la mano de nuestra profunda educación y comunicación.

La respuesta no debe ser otra que democrática en las calles a los regímenes opresores y sus dispositivos sionistas, debemos hacerlo por Palestina y por nosotros mismos, en Inglaterra y en cada lugar del orbe por el triunfo de políticas sociales capaces de reconocer en la plurinacionalidad de los territorios a todos como hijos de Dios y no solo de un pueblo particular elegido, pues todos somos sus hijas, hijos.

Su idea apocalíptica de hacer cumplir los textos, mantener viva su narrativa y ver construido el Tercer Templo de Israel donde está la Mezquita de Al-Aqsa solo nos está llevando a más guerra y destrucción. Han mezclado sus intereses geopolíticos de hombres y mujeres blancas sionistas occidentales en una militarización del texto que viola las mismas sagradas escrituras.

Si quieren hacer su Tercer Templo, que lo hagan en la explanada de la meseta, uno para el judaísmo, pero no destruyendo la Mezquita, y también puedan hacerlo otras religiones ampliando la explanada: un templo budista, su iglesia mormona, una de los Santos de los Últimos Días; aquellas instituciones que admiran el marxismo científico puedan tener su bar donde compartir una conversación sobre el origen de la materia, del Universo y la existencia de Dios bebiendo una cerveza, por qué no.

Los hijos de Abraham más rubios llegaron en su «nueva ola» migratoria a Israel desde Ucrania, Rusia y Polonia, de países del este europeo. Son quienes llegaron a Tierra Santa después de Herzl, del apoyo de Inglaterra y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de los horrores creados por Hitler.

¿Ya tuvieron a su esperado anticristo, ahora viene Cristo Rey?, ¿o acaso se quiere repetir la tragedia en vez de la prosperidad plena para toda la humanidad y después se dirá que el anticristo era Irán, era Trump?

No se puede repetir la historia ni las atrocidades generadas por este tipo de personas. El tema, hombres, es contrarrestar narrativa y científicamente a los libertarios de ultraderecha pedófilos que se han venido tomando el mundo para sí en base a la libertad de culto, la hiperacumulación de poder y capital, el abuso de la fe de las personas, que a la primera buscan catalogar erróneamente textos de antisemitas, siendo preciso recordarles que el origen semita por esencia es de piel morena, pelo negro, crespo y que si pueden haber genes semitas en personas rubias y estas matan a quienes no son iguales a ellos, eso quiere decir que son nazis y no judíos ashkenazíes, grupo étnico judío originario de Europa central y oriental (Alemania, Polonia, Rusia…), que representa cerca del 80% de la población judía mundial.

Ser antisionista no significa ser antisemita, significa defender el derecho del pueblo semita a su plena existencia sin necesidad de que para ello deba darse la forma de Estado Israel, pues es pueblo de Dios, creación divina, como cada ser de nuestra Madre Tierra.

Por Bruno Sommer