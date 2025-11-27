La tregua que no llega a Gaza: 347 muertos y miles atrapados bajo escombros mientras continúan los ataques israelíes

Aunque rige un “alto al fuego” desde el 11 de octubre de 2025, los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza no se han detenido. De acuerdo con los datos oficiales, desde el inicio de esta tregua en Gaza se registran 347 personas muertas y 889 heridas, en un contexto marcado por nuevos bombardeos y por miles de cuerpos que siguen bajo los escombros de edificios destruidos.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud informó la llegada de los cuerpos de 10 personas a los hospitales de la Franja, dos de ellas fallecidas en ataques recientes y ocho recuperadas de entre los restos de construcciones previamente bombardeadas.

Nuevos ataques durante la tregua en Gaza

El miércoles se registró una serie de ataques israelíes en distintas zonas de la Franja. Según los reportes desde el territorio, cuatro palestinos murieron y varias personas resultaron heridas.

En el norte de Gaza, un dron atacó a un grupo de personas cerca de la plaza de Beit Lahia, causando la muerte de dos de ellas y dejando heridos a otros presentes en el lugar.

En el centro del enclave, otro ataque al este del campamento de refugiados de Maghazi provocó la muerte de una persona y lesiones a varias más. Además, se reportaron bombardeos de artillería y disparos intensos desde vehículos militares israelíes en esa misma zona oriental.

En el sur, un nuevo ataque cerca de la escuela Al-Farabi, en Bani Suheila, al este de Khan Younis, dejó una persona muerta y a otra herida. Al mismo tiempo, hubo disparos de artillería al este de Jabalia, en el norte, como parte de una escalada continuada contra áreas ubicadas en el sector oriental de la Franja.

Estos hechos se producen mientras sigue vigente la tregua en Gaza, lo que contrasta con la persistencia de operaciones militares y la actualización constante del número de víctimas.

Miles bajo los escombros y cifras que siguen en aumento

El Ministerio de Salud advirtió que miles de víctimas permanecen atrapadas bajo los restos de edificios y en las calles, sin que ambulancias ni equipos de defensa civil puedan llegar a todas las zonas afectadas, debido a las condiciones de seguridad y a la magnitud de la destrucción.

En paralelo, los equipos de rescate han documentado la recuperación de 596 cuerpos de entre las aproximadamente 10 mil personas que siguen desaparecidas bajo los escombros. Estas cifras se suman al conteo oficial de 347 muertos desde el 11 de octubre de 2025, en el marco del “alto al fuego”.

Un saldo devastador desde octubre de 2023

Las cifras acumuladas desde el inicio de la agresión israelí el 7 de octubre de 2023 muestran la dimensión del impacto en la población de Gaza. Según los datos oficiales, el balance asciende a 69.785 personas fallecidas y 170.965 heridas en ese periodo.

Estos números se entrelazan con la realidad descrita en los últimos días: nuevos ataques, cuerpos recuperados de entre los escombros y miles de personas desaparecidas. Todo ello mientras, formalmente, sigue vigente una tregua que, en los hechos, no ha significado el fin de los ataques ni del conteo de víctimas en la Franja de Gaza.