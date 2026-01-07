Trump asegura que Venezuela le entregará «entre 30 y 50 millones» de barriles de petróleo y que él mismo controlará el dinero de la venta

El Presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró la noche de este martes 6/1 que Venezuela le entregará a su país «entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo», y que él mismo personalmente controlará el dinero de esa venta.
«Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos», escribió el cuestionado mandatario en su red social personal.
Seguidamente, dijo que «este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos».
«He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos», agregó Trump, cuyo mensaje fue replicado por la cuenta de la Casa Blanca en la red social X.
