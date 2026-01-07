Trump asegura que Venezuela le entregará «entre 30 y 50 millones» de barriles de petróleo y que él mismo controlará el dinero de la venta

"He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", agregó Trump, cuyo mensaje fue replicado por la cuenta de la Casa Blanca en la red social X.

Autor: El Ciudadano
El Presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró la noche de este martes 6/1 que Venezuela le entregará a su país «entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo», y que él mismo personalmente controlará el dinero de esa venta.

«Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos», escribió el cuestionado mandatario en su red social personal.

Seguidamente, dijo que «este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos».

Noticia en desarrollo

