Trump expresa su descontento con Putin y amenaza con más aranceles a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado recientemente un fuerte descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de que este pusiera en duda la legitimidad del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Trump, quien hasta el momento había mantenido una postura más moderada hacia Rusia, mostró una postura más dura y reveló su enfado al considerar que Putin había atacado la credibilidad de Zelenski.

El mandatario estadounidense, visiblemente molesto, indicó que se sintió particularmente irritado cuando Putin sugirió que Ucrania podría beneficiarse de un cambio de liderazgo, algo que el presidente de Estados Unidos no dudó en rechazar rotundamente. Esta declaración se produce en un momento crítico de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que ya lleva más de tres años y que no ha mostrado signos claros de resolución.

Trump señaló que, si las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos no logran detener el derramamiento de sangre en Ucrania, estaría dispuesto a imponer sanciones más severas. En particular, mencionó la posibilidad de aplicar aranceles secundarios al petróleo ruso, lo que significaría que cualquier país que continúe comprando petróleo a Rusia no podría hacer negocios con Estados Unidos. Esta amenaza refleja el cambio de tono en la postura de Trump hacia Rusia, ya que, en el pasado, había adoptado una actitud más conciliadora hacia Moscú.

El presidente estadounidense también subrayó que no tiene ningún problema en hablar directamente con Putin para intentar resolver la situación, pero enfatizó que su paciencia tiene límites. Si las acciones de Rusia no cambian, Trump indicó que su enojo podría intensificarse aún más, aunque subrayó que en el pasado había mantenido una buena relación con Putin, una relación que podría restablecerse si Rusia decide actuar de acuerdo con los intereses de paz.

Por otro lado, las tensiones continúan aumentando entre las naciones involucradas en el conflicto. El presidente ruso ha rechazado varias propuestas de alto el fuego, incluida una iniciativa presentada por Estados Unidos y Ucrania, y recientemente insinuó que Zelenski debería abandonar su cargo como parte de un proceso de paz. Mientras tanto, la ofensiva rusa sigue su curso, con nuevos ataques en la ciudad de Járkov, una de las principales zonas de enfrentamientos en el este de Ucrania.

Este tipo de comentarios de Putin ha generado preocupación en Ucrania y entre los aliados europeos, quienes temen que un eventual acuerdo de paz bajo la administración de Trump pueda resultar en condiciones que favorezcan a Rusia. De hecho, las amenazas de Estados Unidos de reducir su apoyo militar a Ucrania podrían estar alentando la continuación de la ofensiva rusa, que sigue causando graves consecuencias para el país ucraniano.

A pesar de su frustración con Putin, Trump aseguró que sigue dispuesto a dialogar con el presidente ruso, pero dejó claro que si no se logran avances significativos, las consecuencias serán graves, no solo para Rusia, sino para los países que sigan apoyando a Moscú en este conflicto.

Foto: El Ciudadano

