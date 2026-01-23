Trump ofrece hasta 2.600 dólares a migrantes para que salgan voluntariamente de EE.UU.

La medida, presentada como presentada como un “regalo” por el primer aniversario del nuevo mandato de Donald Trump, busca incentivar las «autodeportaciones», reducir los costos y generar ahorro para los contribuyentes, en medio de una oleada de detenciones y operativos.

La administración del presidente Donald Trump anunció un incremento en el incentivo económico para migrantes en situación irregular que decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos. El bono, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), se eleva ahora a 2.600 dólares por persona, un aumento significativo respecto a los 1.000 dólares ofrecidos previamente.

El anuncio se produce en un contexto de operativos masivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que han incrementado las detenciones en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, generando tensión en comunidades migrantes y críticas de líderes demócratas.

Desde el gobierno buscan incentivar la salida voluntaria de personas migrantes sin documentos mediante un apoyo económico y facilidades logísticas. De hecho, los que decidan abandonar el país a través de la aplicación CBP Home podrán recibir además de los 2.600 dólares un vuelo gratuito a su país de origen.

Un «regalo» y una advertencia

La medida, presentada como un “regalo” por el primer aniversario del nuevo mandato de Donald Trump, quien prometió deportar a más de un millón de personas de su país por mes, busca reducir los costos de deportación y acelerar las salidas voluntarias.

«Desde enero de 2025, 2,2 millones de extranjeros ilegales se han auto deportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home. Para celebrar el primer año de esta administración, los contribuyentes estadounidenses están aumentando generosamente el incentivo para que aquellos que se encuentran en este país de forma ilegal se marchen voluntariamente, ofreciéndoles una bonificación de salida de 2600 dólares», afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Sin embargo, el mensaje viene acompañado de una advertencia, ya que Noem indicó que los migrantes deben aprovechar esta oportunidad, ya que quienes permanezcan en el país de manera irregular podrían enfrentar arrestos y deportaciones definitivas.

«Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar esta oportunidad y auto deportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán», afirmó.

Ahorro para los contribuyentes

Según cifras oficiales, desde enero de 2025 alrededor de 2,2 millones de personas migrantes han optado por salir voluntariamente de Estados Unidos. De ese total, decenas de miles habrían utilizado la plataforma CBP Home, una aplicación que actualmente registra cerca de 100 mil usuarios activos. El procedimiento consiste en que la persona interesada se registre en el sistema y, a partir de ahí, las autoridades estadounidenses coordinan el traslado y cubren los costos del viaje.

«Esta oferta sigue a la campaña «Home for the Holidays» (Hogar para las fiestas) del Departamento y puede que no dure mucho tiempo. El uso de la aplicación CBP Home también da derecho a los beneficiarios a la condonación de cualquier multa o sanción civil por no abandonar el país», indicó el DHS en un comunicado.

El argumento económico es central para el gobierno. El DHS destacó que el coste actual de una sola deportación forzosa es de 18.245 dólares, pero que con la nueva oferta de una ayuda de 2.600 dólares, el coste de una sola autodeportación a través de la aplicación CBP Home será de solo 5.100 dólares (incluyendo el incentivo económico, los trámites administrativos y el transporte), «lo que supondrá un ahorro para el contribuyente estadounidense de más de 13.000 dólares por extranjero ilegal».

«La autoexpulsión a través de la aplicación CBP Home es el mejor propósito de Año Nuevo que puede cumplir un extranjero ilegal. Es un proceso rápido, gratuito y sencillo: solo hay que descargar la aplicación, rellenar la información y el DHS se encargará del resto, incluyendo la organización y el pago del viaje de vuelta a casa», señaló el Departamento.

Además, afirmó que en el primer año del mandato de Trump se realizaron más de 675.000 deportaciones.

Sin embargo, estas cifras han sido puestas en tela de juicio. Un informe reciente del centro de estudios Brookings sugiere que el número real de deportaciones podría ser mucho menor, entre 310.000 y 350.000, lo que contrasta con los 622.000 reportados por el DHS desde el inicio del mandato de l republicano y las 778.000 repatriaciones registradas en el último año fiscal bajo la administración de Joe Biden.

Aumento de arrestos y deportaciones

El reforzamiento del programa de salida voluntaria coincide con una campaña masiva de arrestos y deportaciones.

El ICE ha intensificado sus operativos y la Patrulla Fronteriza ha incrementado las detenciones de migrantes en varias ciudades estadounidenses, por lo que Esta estrategia dual —oferta monetaria por un lado y presión coercitiva por otro— ha generado alarma en las comunidades afectadas.

Diversos políticos y líderes demócratas han criticado estas acciones, calificándolas como un intento de la administración Trump de fortalecer su apoyo político de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre de este año. Acusan al gobierno de utilizar la política migratoria como un instrumento de campaña, creando un clima de temor mientras promueve una salida pagada.

Dudas sobre la transparencia del proceso

Pese al anuncio, persisten dudas operativas y de transparencia, ya que hasta ahora, el DHS no ha detallado cuántas personas han recibido ya el incentivo económico ni qué mecanismos de seguimiento existen para quienes deciden salir bajo este esquema.

Desde las organizaciones de defensa de los migrantes expresan reservas sobre la efectividad y la ética del programa, ya que muchos indocumentados resaltan que las medidas para entregarse a las autoridades encargadas no son del todo adecuadas.

La desconfianza hacia las agencias migratorias y el temor a represalias, incluso al acogerse a un programa voluntario, son barreras significativas.

Ante este escenario, se sigue pidiendo mucho más acompañamiento por parte de las autoridades internacionales, con la intención de que los migrantes puedan contar con un mejor trato y hacer valer sus derechos en el territorio norteamericano, un punto que ha sido central en las críticas a la gestión de Trump.