Trump y Epstein: revelan que Justicia retuvo y eliminó archivos del caso

Una investigación de NPR descubre que el Departamento de Justicia habría ocultado documentos clave relacionados con una acusación de abuso sexual contra el presidente cometido presuntamente contra una menor, en un caso que vincula al mandatario con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

En una revelación que podría reavivar las controversias en torno a los vínculos entre Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia habría retenido y eliminado archivos relacionados con una acusación contra el presidente estadounidense por abuso sexual de una menor.

Una investigación de la emisora pública National Public Radio (NPR) sacó a la luz que la dependencia federal también habría eliminado material de su base de datos pública donde las acusaciones contra Epstein mencionaban simultáneamente a Trump.

De acuerdo con el detallado trabajo periodístico, algunos archivos no se han hecho públicos pese a que existe un mandato legal que obliga a su divulgación. Entre los documentos no liberados se encuentran lo que parecen ser más de 50 páginas de entrevistas del FBI, así como notas de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas, cuando era menor de edad.

La investigación de NPR se basa en un minucioso análisis documental que incluyó la revisión de varios conjuntos de números de serie únicos que aparecen antes y después de las páginas en cuestión, estampados en documentos de la base de datos de los archivos de Epstein, expedientes del FBI, correos electrónicos y registros de documentos de descubrimiento en la última tanda de materiales publicados a finales de enero.

La metodología empleada por los periodistas permitió identificar docenas de páginas que parecen estar catalogadas por el Departamento de Justicia pero que, misteriosamente, no se han hecho públicas.

El silencio del Departamento de Justicia

Ante los requerimientos de información, el Departamento de Justicia se negó inicialmente a responder las preguntas de NPR sobre estos archivos específicos, su contenido y los motivos por los que no se han publicado. Sin embargo, tras la publicación de un informe, la dependencia se puso en contacto con la emisora.

En un intento por clarificar la postura oficial, la portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, reiteró que cualquier documento no publicado es confidencial, es un duplicado o está relacionado con una investigación federal en curso.

Esta explicación, no obstante ha sido suficiente para los críticos que señalan que la ley de transparencia aprobada recientemente ordena justamente lo contrario: la máxima divulgación posible de los archivos relacionados con Epstein y su red de tráfico sexual.

Reacción en el Congreso: los demócratas abren investigación

La información publicada por NPR no tardó en generar reacciones en el Capitolio. El miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante Robert García, demócrata por California, emitió un comunicado sobre los archivos desaparecidos.

«Ayer revisé los registros de pruebas sin censurar del Departamento de Justicia. Los demócratas del Comité de Supervisión pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber retenido ilegalmente las entrevistas del FBI con esta superviviente que acusó al presidente Trump de crímenes atroces», declaró García-

El legislador demócrata no se limitó a denunciar la situación, sino que anunció acciones concretas. Según la información recabada, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya han estado investigando esta acusación contra Trump y ahora abrirán una investigación paralela sobre la decisión del Departamento de Justicia de no divulgar estos documentos en particular.

Ante este escenario, el caso podría escalar en las próximas semanas, especialmente si aparecen más elementos que apunten a una retención deliberada de información.

Ghislaine Maxwell: cómplice de Jeffrey Epstein para el tráfico sexual

Los archivos que han salido a la luz también revelan otras dimensiones del entramado de Epstein que habían permanecido ocultas hasta ahora. Algunos de los documentos eliminados se refieren a otra mujer que fue testigo clave de la acusación en el juicio penal contra la principal cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

La situación de Maxwell añade mayor complejidad al caso, tras conocerse que ha solicitado el indulto a Trump. Esta petición, en el contexto de los archivos que mencionan al magnate republicano, plantea interrogantes sobre posibles negociaciones o acuerdos que podrían estar gestándose en las sombras del sistema judicial estadounidense.

El trabajo de investigación de NPR también ha constatado inconsistencias en la publicación de documentos relacionados con esta testigo.

Según este medio, algunos de esos archivos fueron retirados brevemente y volvieron a publicarse en línea la semana pasada, mientras que otros permanecen ocultos, según la comparación realizada por la emisora entre el conjunto de datos inicial del 30 de enero y los metadatos de los documentos que se encuentran actualmente en el sitio web del Departamento de Justicia.

La defensa de la Casa Blanca: «Trump ha hecho más por las víctimas»

Cuando se le pidió que comentara sobre las páginas que faltan y las acusaciones contra el actual presidente de EE.UU., una portavoz de la Casa Blanca respondió con una defensa del historial de Trump en relación con las víctimas de Epstein.

La portavoz, Abigail Jackson, emitió un comunicado en el que sostiene que el ultraderechista «ha hecho más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él».

«Tal y como ha dicho el presidente Trump, ha sido totalmente exonerado de cualquier cosa relacionada con Epstein», declaró Jackson a NPR en un comunicado.

«Y al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, firmar la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y pedir más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el presidente Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él», agregó.

La portavoz no se limitó a defender al mandatario, sino que también lanzó acusaciones contra figuras demócratas, en una clara estrategia de señalamientos cruzados.

«Mientras tanto, demócratas como Hakeem Jeffries y Stacey Plaskett aún no han explicado por qué solicitaban dinero y reuniones a Epstein después de que fuera condenado por delitos sexuales», indicó, al tratar de desviar la atención sobre los señalamientos en contra del republicano.

Previamente, la Casa Blanca se había referido a una declaración del Departamento de Justicia que afirma que los archivos Epstein contienen «afirmaciones falsas y sensacionalistas» sobre el presidente Trump.

En un intento por contener el escándalo, altos funcionarios del Departamento de Justicia enviaron el pasado 14 de febrero una carta dirigida a los miembros del Congreso, la cual fue publicada primero por Politico y luego confirmada por NPR.

En dicha misiva, la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche insisten en que no se ocultó ni se censuró ningún documento «por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera en lo que respecta a ningún funcionario del Gobierno, figura pública o dignatario extranjero».

La primera mujer que acusó a Trump de abuso sexual

La investigación de NPR también se centra en una acusación particularmente grave contra el presidente. Según los archivos recientemente publicados, el FBI distribuyó internamente acusaciones relacionadas con Epstein que mencionan a Trump a finales de julio y principios de agosto de 2025.

Según la emisora, la lista, recopilada por el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI, incluía numerosas acusaciones escandalosas, y los agentes «marcaron la mayoría como no verificables o no creíbles».

Sin embargo, una de estas acusaciones recibió un tratamiento distinto. Se envió una pista a la oficina del FBI en Washington con el fin de concertar una entrevista con la acusadora.

«La pista se incluyó en una presentación interna de PowerPoint en la que se detallaban los «nombres destacados» de las investigaciones sobre Epstein y Maxwell el otoño pasado», señaló el medio citado.

La mujer que nombró directamente a Trump en su denuncia por abuso presentó un crudo relato. Afirmó que, alrededor de 1983, cuando tenía unos 13 años, Epstein le presentó a al magnate, «quien posteriormente le empujó la cabeza hacia su pene expuesto, al que ella mordió.

En respuesta, Trump le dio un puñetazo en la cabeza y la echó a patadas». Esta descripción gráfica y detallada del presunto abuso constituye una de las acusaciones más severas que se hayan hecho públicas contra el presidente en el contexto de los casos relacionados con Epstein.

Según NPR, de los más de 3 millones de páginas de archivos publicados por el Departamento de Justicia en los últimos meses, esta acusación específica contra Trump solo aparece en copias de la lista de denuncias del FBI y en la presentación de diapositivas del Departamento de Justicia. E

Múltiples entrevistas del FBI a la acusadora

La investigación también reveló que el FBI no tomó a la ligera esta denuncia, al menos inicialmente. Una revisión de los registros de los expedientes y de los documentos de investigación entregados a Maxwell y a sus abogados en el proceso penal contra la cómplices de Epstein apuntan a la seriedad con la que la tomaron los investigadores.

Los hallazgos son reveladores: la acusadora de Trump y el pederasta fue entrevistada al menos cuatro veces, tal como señal un «informe en serie» del FBI y una lista de material de testigos no declarantes en el caso Maxwell, que también se hicieron públicos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

La existencia de estas cuatro entrevistas sugiere que los investigadores consideraron que el testimonio de esta mujer merecía seguimiento y verificación, contradiciendo la narrativa oficial de que todas las acusaciones relacionadas con Trump eran infundadas.

Sin embargo, solo la primera entrevista, realizada el 24 de julio de 2019, figura en la base de datos pública y en dicho registro no se menciona a Trump. Esta omisión es particularmente significativa, pues sugiere que las acusaciones contra el presidente surgieron en entrevistas posteriores que, precisamente, son las que no se han hecho públicas.

El patrón de ocultamiento se confirma al examinar los registros. De los 15 documentos que figuran en un registro del material de descubrimiento de Maxwell para esta primera acusadora, solo siete se encuentran en la base de datos de los archivos Epstein. Entre los que faltan también se encuentran las notas que acompañan a tres de las entrevistas.

La discrepancia en el expediente de la acusadora de Trump fue denunciada primero por el periodista independiente Roger Sollenberger, cuyo trabajo fue retomado y ampliado por NPR.

53 páginas desaparecidas

La investigación de NPR no se basa en especulaciones, sino en un análisis meticuloso de la evidencia documental. Según la revisión realizada por la emisora de tres conjuntos diferentes de números de serie estampados en los archivos, parece que faltan 53 páginas de documentos y notas de entrevistas en la base de datos pública de Epstein.

El contexto de las entrevistas también aporta elementos importantes. En el primer documento de la entrevista, la mujer habló de las formas en que Epstein abusó de ella cuando era niña y, al identificarlo ante los investigadores, mostró una foto recortada del financiero, quien fue condenado por liderar una red internacional de tráfico sexual que explotaba a víctimas menores de edad y que en 2019 falleció en la cárcel, en extrañas circunstancias que las autoridades determinaron como suicidio.

Su abogado explicó que se recortó porque «le preocupaba implicar a otras personas, y en concreto a aquellas que fueran muy conocidas, por miedo a represalias». Este temor a represalias por mencionar a personas famosas podría explicar por qué la acusación contra Trump no apareció en la primera entrevista, sino en las subsecuentes.

Los agentes del FBI, por su parte, señalaron que se trataba de una «fotografía muy difundida» de Epstein con Trump.

Conexiones con demandas previas

La investigación también ha encontrado coincidencias que refuerzan la credibilidad de la acusadora. Una mujer cuyos datos biográficos y descripción del abuso de Epstein que se encuentran en la entrevista del FBI también coinciden con los detalles de una demanda de la víctima.

En la acción judicial presentada en diciembre de 2019, «Jane Doe 4» no menciona a Trump, y la mujer desestimó voluntariamente sus reclamaciones contra el patrimonio de Epstein en diciembre de 2021.

La decisión de no mencionar a Trump en la demanda formal y el posterior retiro de las reclamaciones contra el patrimonio de Epstein podrían interpretarse de diversas maneras: como resultado del miedo a represalias que mencionó su abogado, como parte de un acuerdo extrajudicial, o simplemente como una decisión estratégica de la demandante. Los abogados de esta acusadora se negaron a hacer comentarios al medio citado.

Quizás uno de los hallazgos más reveladores de la investigación de NPR se encuentra en otra parte de los archivos de Epstein publicados, un funcionario escribió el 22 de julio de 2025, antes de que se recopilaran la lista y la presentación de diapositivas, que el nombre de Trump figuraba en los archivos del caso más amplio y que «una víctima identificada denunció abusos por parte de Trump, pero finalmente se negó a cooperar».

Segunda acusadora afirma que conoció a Trump en Mar-a-Lago

La otra mujer cuya mención de Trump hizo que el Departamento de Justicia presentara el caso aparece en los archivos de Maxwell publicados el mes pasado en lo que se conoce como la lista de materiales del testigo 3500.

En la primera de las seis entrevistas con el FBI realizadas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021, la segunda mujer detalló cómo comenzaron los abusos de Epstein y Maxwell cuando ella tenía unos 13 años y asistía al Interlochen Center for the Arts.

En su relato, describió que Epstein la llevó al club Mar-a-Lago de Trump para conocerlo.

«Epstein le dijo a Trump: «Esta es buena, ¿eh?», se puede leer en el informe de la entrevista.

En una demanda presentada en 2020 contra Epstein y Maxwell, la segunda mujer añadió que ambos hombres se rieron y que ella «se sintió incómoda, pero, en ese momento, era demasiado joven para entender por qué».

Esa entrevista fue retirada de los archivos públicos del Departamento de Justicia algún tiempo después de su publicación inicial el 30 de enero y se volvió a publicar el 19 de febrero, según los metadatos del documento.

El Departamento de Justicia dijo a NPR que la única razón por la que se ha eliminado temporalmente algún expediente es que ha sido señalado por una víctima o su abogado para su revisión adicional.

En su reportaje, el medio señaló que entrevistas del FBI con otras personas se refieren al encuentro de la segunda mujer con Trump cuando era menor de edad y sufría abusos por parte de Epstein.

«Una entrevista en la que se mencionaba fugazmente a Trump fue eliminada de la base de datos pública y posteriormente restaurada la semana pasada, mientras que otra entrevista con la madre de la mujer sigue sin estar disponible», indicó.

Según la emisora, en esa conversación, la madre recordó haber oído que «un príncipe y Donald Trump visitaron la casa de Epstein», lo que le hizo «pensar que si ellos estaban allí, ¿cómo podía Epstein ser un criminal?».