Ucrania emplea misiles Storm Shadow británicos en ataque a refinería clave en el sur de Rusia

El Estado Mayor ucraniano confirmó el uso de estos avanzados misiles de crucero para impactar contra una instalación estratégica de suministro de combustibles para el ejército ruso.

En una escalada significativa de sus capacidades ofensivas de largo alcance, las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron este jueves haber empleado misiles de crucero Storm Shadow, suministrados por el Reino Unido, para atacar la refinería de petróleo de Novoshakhtinsk, ubicada en la región de Rostov, en el sur de Rusia.

Según un comunicado oficial publicado en las redes sociales por el Estado Mayor ucraniano, el blanco fue alcanzado exitosamente, registrándose «numerosas explosiones» en el complejo industrial. Las autoridades militares subrayaron que esta planta es «uno de los principales proveedores de productos petrolíferos en el sur de Rusia» y que «participa directamente en el suministro a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa», justificando así el ataque como un objetivo militar legítimo dentro de la campaña para debilitar la logística bélica enemiga.

Este no constituye el primer uso de los Storm Shadow contra territorio ruso, pero sí marca la continuación de una estrategia sistemática para interrumpir la infraestructura energética que sustenta el esfuerzo bélico ruso.

Descripción del Sistema de Armas: El Misil Storm Shadow

El Storm Shadow / SCALP EG es un misil de crucero de largo alcance, furtivo y de alta precisión, desarrollado conjuntamente por el Reino Unido y Francia.

Origen y Características: Concebido para ataques contra infraestructuras críticas y objetivos de alto valor fuertemente defendidos, es un misil subsónico, lanzado desde aire (ALCM) , con un peso aproximado de 1.300 kg y una ojiva de penetración BROACH de 450 kg , diseñada para destruir blancos endurecidos.

Concebido para ataques contra infraestructuras críticas y objetivos de alto valor fuertemente defendidos, es un misil , con un peso aproximado de 1.300 kg y una , diseñada para destruir blancos endurecidos. Alcance y Precisión: Tiene un alcance operativo reportado superior a los 250 km (con estimaciones de algunas fuentes que lo sitúan cerca de los 550 km), lo que permite a las aeronaves lanzadoras operar a una distancia segura de las defensas enemigas. Utiliza un sistema de navegación inercial (INS) actualizado por GPS, complementado con un sistema de navegación por correlación de terreno (TERCOM) y un escáner por infrarrojos (IIR) para el reconocimiento final del objetivo y el impacto con extrema precisión.

Tiene un (con estimaciones de algunas fuentes que lo sitúan cerca de los 550 km), lo que permite a las aeronaves lanzadoras operar a una distancia segura de las defensas enemigas. Utiliza un sistema de navegación inercial (INS) actualizado por GPS, complementado con un y un para el reconocimiento final del objetivo y el impacto con extrema precisión. Capacidad Furtiva: Su diseño con superficies planas y materiales absorbentes de radar le confiere una baja observabilidad (stealth) , dificultando su detección e interceptación por los sistemas de defensa aérea.

Su diseño con superficies planas y materiales absorbentes de radar le confiere una , dificultando su detección e interceptación por los sistemas de defensa aérea. Uso por Ucrania: Ucrania recibió estos misiles del Reino Unido en la primavera de 2023, integrando la capacidad en sus cazabombarderos Sukhoi Su-24M. Su empleo ha permitido a Ucrania atacar objetivos estratégicos en la retaguardia rusa, como cuarteles generales, depósitos de municiones, puentes y, como en este caso, infraestructura energética de valor militar.

Contexto e Implicaciones Estratégicas

El ataque a la refinería de Novoshakhtinsk se enmarca en la campaña ucraniana para degradar la capacidad logística y industrial de Rusia vinculada al conflicto. Al interrumpir la producción de combustibles, Ucrania busca:

Afectar la movilidad operativa rusa: Reduciendo el suministro de diésel y gasolina para vehículos blindados y logísticos en el frente sur. Generar presión económica: Impactando en un sector clave de la economía rusa y forzando una redistribución interna de recursos. Extender las defensas aéreas rusas: Obligando a Moscú a dispersar y desplegar sus sistemas de defensa antiaérea para proteger una vasta infraestructura en su propio territorio.

La reiteración del uso de sistemas de largo alcance occidentales dentro de fronteras rusas continúa siendo un punto de alta sensibilidad política y de posible escalada, a pesar de que Kiev y sus aliados sostienen que es un ejercicio legítimo de defensa propia frente a una invasión. Este evento reafirma la transformación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han integrado con efectividad capacidades tecnológicas avanzadas occidentales en su estrategia militar integral.