Condenan “la escalada” en Irán, pero no al agresor: la UE esquiva nombrar a EE.UU. e Israel

Tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, líderes de la Unión Europea llamaron a la “contención” y a la “estabilidad regional”, pero evitaron señalar a los responsables de la ofensiva. Desde sectores de izquierda denuncian un doble estándar y acusan complicidad política.

Autor: El Ciudadano
En sus primeras reacciones tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, los principales líderes de la Unión Europea optaron por condenar “la escalada” en Asia Occidental, pero evitaron nombrar directamente a los responsables de la ofensiva . La línea común fue llamar a la contención y a la estabilidad regional, sin señalar a Washington ni a Tel Aviv como iniciadores de la agresión.

Según consignó Peoples Dispatch, las declaraciones de altas autoridads europeas dejaron en evidencia una postura que prioriza el equilibrio diplomático con Estados Unidos por sobre una condena explícita del ataque. Desde la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas , hasta el presidente francés Emmanuel Macron , las intervenciones públicas se centraron en la necesidad de evitar una mayor escalada , sin referirse a la ilegalidad de la ofensiva militar.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó : “Para la seguridad y la estabilidad regional, es de suma importancia que no haya una nueva escalada a través de los ataques injustificados de Irán contra socios en la región” (“For regional security and stability, it is of the utmost importance that there is no further escalation through Iran’s unjustified attacks on partners in the region.”) . La declaración no solo evitó nombrar a EE.UU . e Israel como responsables iniciales , sino que además puso el foco en la respuesta iraní, calificándola de “injustificada” .

El uso reiterado de la expresión “partners in the region” tampoco pasó desapercibido. Tanto von der Leyen como Kallas han señalado en diversas ocasiones a Israel como un socio estratégico clave, incluso en medio de las denuncia internacionales por la situación en Gaza.

Por su parte, Macron escribió en redes sociales: “El régimen iraní debe entender que ahora no tiene otra opción que comprometerse de buena fe en negociaciones” (“The Iranian regime must understand that it now has no other option but to engage in good faith in negotiations.”). La exhortación a negociar contrasta con el hecho de que —según lo reportado — Irán se encontraba participando en instancias diplomáticas hasta el mismo momento en que comenzaron los ataques .

Macron:

Desde la Campaña por el Desarme Nuclear cuestionaron duramente esa lectura: “Está absolutamente claro que Estados Unidos no tenía intención de asegurar un nuevo acuerdo y está decidido a destruir el país para provocar un cambio de régimen” (“It is absolutely clear that the US had no intention of securing a new deal and is intent on destroying the country to bring about regime change,”).

Unión Europea Irán ataques EE.UU. Israel: críticas desde la izquierda

La reacción institucional europea contrastó con la respuesta de movimientos y partidos de izquierda en distintos países. En Alemania y Reino Unido se organizaron protestas pocas horas después de conocerse los bombardeos. Organizaciones como Stop the War Coalition advirtieron que los ataques “llevarán a muerte y destrucción en Irán” (“will lead to death and destruction in Iran”) y que “amenazan con una guerra más amplia en toda la región con consecuencias inimaginables” (“threaten wider war across the region with unimaginable consequences.”) .

Desde el Parlamento Europeo también surgieron crítica . Figuras actuales y exdiputados del grupo The Left denunciaron lo que consideran un doble estándar de la UE al referirse a la respuesta iraní, pero no a la agresión inicial. La política irlandesa Clare Daly escribió : “Inexpresable desprecio por los ‘líderes’ de la UE de lengua bífida, que en las últimas semanas fingían que les importaban los civiles en Irán y que ahora, abierta o tácitamente, respaldan su masacre” (“Inexpressible contempt for fork-tongued EU ‘leaders,’ pretending in recent weeks to give a damn about civilians in Iran, now openly or tacitly endorsing their slaughter,”).

Jeremy Corbyn y Peter Mertens, del Partido de los Trabajadores de Bélgica, calificaron los ataques de injustificables y acusaron a la administración Trump de elegir la guerra por sobre la paz y la diplomacia. “Estamos del lado de la humanidad y del derecho internacional, contra la idea de que Israel y Estados Unidos puedan bombardear a quien quieran” (“We stand on the side of humanity and international law, against the idea that Israel and the US can bomb anyone they please,”), sostuvo Mertens .

En Italia, el partido Potere al Popolo (Poder al Pueblo) también denunció la ofensiva y criticó al gobierno de Giorgia Meloni. “Nadie está a salvo mientras los gobiernos de Estados Unidos e Israel puedan cometer actos de piratería y masacres con impunidad, desde Venezuela hasta Cuba, Oriente Medio y el mundo entero” (Nessun popolo è sicuro fino a che i governi di USA e Israele potranno commettere impuniti la loro pirateria e i loro massacri, dal Venezuela, a Cuba, al Medio Oriente a tutto il mondo.).

Mientras la Unión Europea insiste en condenar “la escalada”, evita pronunciarse sobre el punto de partida del conflicto. Para sus críticos, esa omisión no es casual: revela una alineación política que privilegia la relación transatlántica, incluso cuando ello implica guardar silencio frente a una nueva guerra en Asia Occidental.

