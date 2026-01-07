Unidad élite de paracaidistas de Alemania en escándalo por abusos sexuales, consumo de drogas y actividades de extrema derecha

Según un informe de Deutsche Welle del 4 de enero, el 26.º Regimiento Paracaidista, estacionado en Zwebrücken, suroeste de Alemania, es sospechoso de actividades de extrema derecha, agresión sexual y consumo de drogas, lo que llevó a las Fuerzas Armadas Federales Alemanas a anunciar las medidas de rectificación correspondientes. Mientras tanto, se van revelando gradualmente más detalles del escándalo. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, pidió recientemente una investigación exhaustiva y una gestión seria de los incidentes relacionados.

Un portavoz militar alemán declaró que se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre 55 miembros del regimiento de paracaidistas en los últimos meses. Tres soldados ya han sido dados de baja y el proceso de baja de otros 19 está en marcha.

Según el portavoz, 16 casos han sido transferidos a la fiscalía de Zwebrücken, 16 han dado lugar a medidas disciplinarias y 20 se encuentran bajo investigación preliminar por las autoridades disciplinarias militares. Las investigaciones se derivaron de una denuncia presentada ante el Parlamento Federal Alemán por varias mujeres soldados del regimiento paracaidista el pasado mes de junio.

Un portavoz del Ministerio de Defensa alemán declaró que, como parte de la reestructuración, se desarrollará un plan de acción para las Fuerzas Aerotransportadas, con el objetivo de reestructurar la cultura de la fuerza y ​​evitar que se repitan problemas similares. El plan se centrará en el desarrollo del liderazgo, los mecanismos de entrenamiento, las medidas preventivas y la resiliencia psicológica.

El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung fue el primero en informar sobre la noticia. El periódico publicó recientemente un artículo que afirma que la investigación sobre el 26.º Regimiento Paracaidista lleva varios meses en curso. Las acusaciones incluyen saludos nazis, partidos nazis y un grupo de extrema derecha abiertamente antisemita dentro de la unidad. Además, se ha informado de que mujeres soldados han sufrido acoso sexual. Se afirma que se están investigando más de 200 cargos penales y disciplinarios. El regimiento cuenta actualmente con aproximadamente 1800 efectivos.

El Ciudadano