Universidad Tecnológica de Durban será sede de la Gran Final del Debate BRICS 2025

El tema de este año, “BRICS y el Sur Global: un nuevo cambio de poder en el siglo XXI”, guiará las discusiones sobre las transiciones de poder a nivel mundial y la expansión de la cooperación Sur-Sur.

La Universidad Tecnológica de Durban (DUT), junto con el Instituto de Investigación BRICS (BRICS-RI) y la Universidad de Venda en Sudáfrica, será la sede de la Gran Final del Debate BRICS 2025 del 26 al 28 de noviembre en el campus Steve Biko de Durban. El campeonato, en formato híbrido, cuenta con el apoyo de TV BRICS como socio oficial de medios.

Cinco destacados debatientes, representantes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, participarán en una serie internacional de debates uno a uno de 10 rondas. El tema de este año, “BRICS y el Sur Global: un nuevo cambio de poder en el siglo XXI”, guiará las discusiones sobre las transiciones de poder a nivel mundial y la expansión de la cooperación Sur-Sur.

La ceremonia de apertura será moderada por Zwakhele Ngubane, con palabras de bienvenida del profesor Fulufhelo Nemavhola, vicerrector adjunto de Investigación, Innovación y Vinculación en DUT. El profesor Fulufhelo Netswera, director del Instituto de Investigación BRICS, dará la apertura formal del evento. Además, los cónsules generales de la República Popular China y de la República de India compartirán mensajes diplomáticos en nombre de sus países.

“Con los debates BRICS, no solo competimos, sino que nos conectamos. Este evento demuestra cómo Sudáfrica y la comunidad BRICS están remodelando las narrativas globales a través de la investigación, la innovación y la diplomacia intelectual”, afirmó el profesor Netswera.

El programa incluirá debates estructurados de 30 minutos, una pausa pública titulada “El humor en la diplomacia” y una sesión de conversación con especialistas sobre “Diplomacia BRICS y el futuro de la cooperación del Sur Global”.

El evento concluirá el 28 de noviembre con una ceremonia de premiación que reconocerá al Campeón del Debate BRICS-RI 2025, al Mejor Orador, a la Investigación Destacada y al Espíritu de la Diplomacia.

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS.

*Fotografía: Pressmaster / iStock

