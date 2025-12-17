Vecinos de Minneapolis enfrentan a agentes del ICE de Trump que agredían y arrastraban a una mujer para detenerla

A pesar de las cientos de protestas, declaraciones y fallos judiciales, los agentes federales del ICE mandatados por Trump siguen deteniendo y agrediendo a personas migrantes, con o sin papeles, por todo EEUU, lo que ha generado una sensación de cansancio y enardecimiento no solo en las comunidades migrantes, sino que en la sociedad en general.

Uno de los últimos episodios tuvo lugar en Minneapolis, la ciudad más poblada del Estado de Minnesota, donde un grupo de vecinos enfrentó a los agentes del ICE que arrastraban a una mujer para detenerla.

El hecho ocurrió en las proximidades de un centro comercial que es frecuentado por la numerosa comunidad somalí de dicha ciudad. Hasta ese lugar llegaron oficiales del ICE para continuar con sus detenciones. En ese contexto ocurrió la violenta detención de la mujer, que según testigos estaba embarazada, lo que aumentó la indignación entre quienes presenciaban el procedimiento.

De acuerdo al reporte del medio alemán DW, el choque comenzó durante un intento de arresto migratorio en el sur de la ciudad, pero al conocerse el operativo, vecinos y activistas se concentraron rápidamente en el lugar.

La nota agrega que incluso las autoridades locales de Minneapolis reclamaron por la violencia y el descontrol de los agentes del ICE de Trump, a quienes acusaron de uso excesivo de la fuerza. Al respecto, una de las mujeres que estuvo presente en el enfrentamiento lo calificó como «horrible, realmente horrible cómo nos dispararon y nos rociaron con gas lacrimógeno».

La situación causó impacto en la comunidad y los vecinos. Desde el Congreso, el senador estatal Omar Fateh calificó lo ocurrido como una «escena horrible», y acusó al gobierno de Trump de enviar fuerzas militarizadas para separar familias y agredir a residentes que viven pacíficamente.

«Agentes de ICE agredieron violentamente y arrastraron a nuestra vecina, una mujer aparentemente embarazada. Esta es una escena horrorosa. Trump está enviando a sus matones militarizados a separar familias, secuestrar y agredir a nuestros vecinos. Eso no es seguridad pública. Eso es terrorismo», dijo el legislador.

En tanto, el medio Democratic Wins Media informó que tras este nefasto suceso, «en un momento extraordinariamente conmovedor, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, pronunció un discurso increíble en el que criticó duramente los ataques inmorales del ICE contra las comunidades durante las fiestas navideñas».

O’Hara ha sido un opositor radical a la violencia exhibida por los agentes de Trump. Hace unas semanas, tras los insultos racistas de Trump contra la comunidad somalí y la intensificación de las redadas, el jefe de la policía emitió la siguiente instrucción a sus oficiales: «Intervengan cuando vean a agentes de Inmigración y Control de Aduanas usando fuerza ilegal», pues en caso contrario «perderán su trabajo».

«Si cualquier agente del orden público utiliza fuerza ilegal contra cualquier persona en esta ciudad y uno de nuestros agentes está allí, absolutamente espero que intervengan o serán despedidos», afirmó O’Hara en un artículo publicado por MS Now.

🎥 by @libanshow1 pic.twitter.com/YsquhHPOaQ — Omar Fateh (@OmarFatehMN) December 15, 2025

Enfrentamientos entre ciudadanos de Mineápolis y agentes del ICE



Vecinos y activistas rodearon y enfrentaron a agentes federales durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en un intento de arresto migratorio que terminó con uso de gas lacrimógeno… pic.twitter.com/iRD9IWvshN — DW Español (@dw_espanol) December 16, 2025

Minneapolis police chief Brian O'Hara just delivered an incredible speech slamming ICE's immoral attacks on communities during the holidays. pic.twitter.com/9s3KbafKIC — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) December 17, 2025

