Venezuela acusa a EE.UU. de convertir el país en un laboratorio para el «uso de armas desconocidas»

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) de convertir el país en un «laboratorio para el uso de armas desconocidas» a raíz del ataque militar perpetrado a principios el pasado 3 de enero que dejó más de un centenar de muertos entre civiles y militares y culminó con el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y sus esposa, Cilia Flores.

«Venezuela se ha convertido en un laboratorio para el uso de armas por parte del gobierno de los Estados Unidos», destacó Padrino durante el acto de entrega y recepción de la dirección de las academias militares de Venezuela, celebrado este jueves, en Fuerte Tiuna, en Caracas, uno de los epicentros de los bombardeos ordenados por el mandatario estadounidense Donald Trump, que también se registraron en puntos de los estados La Guaira, Aragua y Miranda.

«En este mismo espacio en que nos encontramos en este momento (haciendo referencia al Fuerte Tiuna) se cometió una agresión militar por parte de la primera potencia mundial, nuclear, letal del mundo. Como lo dijo expresa y claramente el presidente Donald Trump ayer, desde Davos en Suiza, desde el Foro Económico Mundial, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla, armas que nadie tenía en el mundo», indicó el también vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía,

«Y esas armas, esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero de 2026, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde esa agresión terminó en lo que ya conocemos: el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama, la doctora y diputada Cilia Flores», subrayó el General en Jefe.

En declaraciones recogidas por el diario venezolano El Universal señaló que el país caribeño fue víctima de un bombardeo sistemático, dirigido desde Washington, asistido por inteligencia artificial del nivel más alto jamás visto en el planeta.

El ministro recalcó que se trató de una prueba propia de un «laboratorio de armas» en el marco de «una agresión que todos conocemos y que ha tenido consecuencias» para Venezuela, por lo que instó a poner en marcha medidas que permitan reforzar al Ejército venezolano para defenderse ante este tipo de agresiones.

“La guerra hoy está en las mentes de cada uno de nosotros. Así que la guerra es hoy en día, lo puedo decir, un hecho cognitivo que hay que estudiar. Hay que preparar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para los nuevos desafíos de este siglo”, subrayó.

Trump: “Tenemos armas de las que nadie sabe nada”

Cabe destacar que el propio Trump aseguró el miércoles durante el Foro Económico Mundial 2026, que se celebró en Davos, Suiza. que Estados Unidos posee armas avanzadas que no son conocidas públicamente, las cuales fueron empleadas por las fuerzas militares durante su agresión a Venezuela.

En su discurso, el magnate republicano indicó que esa ‘arma secreta’ fue capaz de incapacitar las defensas locales y que aseguró “nadie más la tiene”.

«Hace dos semanas se usaron armas sin precedentes en Venezuela», afirmó.

Asimismo, en una entrevista con la periodista Katie Pavlich de News Nation, fue consultado sobre la denominada «arma sónica».

“Bueno, sí, es algo que no quiero… nadie más lo tiene. Y tenemos armas de las que nadie sabe nada. Y digo que probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar”, afirmó,