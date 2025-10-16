Vladímir Putin: Rusia tiene la intención de profundizar lazos con los BRICS en el sector nuclear

El sistema energético de Rusia es uno de los más grandes del mundo: las instalaciones de generación tienen una capacidad total instalada de casi 270 gigavatios (GW). Así lo declaró el presidente del país, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria de la Semana Rusa de la Energía.

El jefe de Estado también destacó que el balance energético de Rusia es uno de los más ecológicos del mundo, ya que el 87 % de la electricidad del país se produce con una huella de carbono mínima o nula gracias a la generación de gas y energía nuclear. Aclaró que en los próximos 15 años se planea introducir 29 GW de capacidad de centrales nucleares.

También subrayó que las empresas nacionales desarrollan activamente proyectos de energía verde no solo dentro de Rusia, sino también en el extranjero: con la participación de especialistas rusos ya se han implementado más de 400 iniciativas hidroenergéticas en 55 países del mundo.

«Tenemos la intención de profundizar la cooperación en el sector nuclear con los países del Sur Global a través de los BRICS. Ya estamos trabajando muy activamente en esta dirección», afirmó el mandatario ruso,

El mandatario aseguró que Rusia, al implementar grandes proyectos internacionales, ayuda a sus socios a fortalecer su potencial científico y tecnológico.

El presidente también habló de los logros en el sector del petróleo y el gas. Señaló que, según los resultados del año en curso, en Rusia se producirán 510 millones de toneladas de petróleo y que, en total, el país actualmente aporta alrededor del 10 % de la producción mundial. Además, el Estado posee reservas únicas de gas, dijo Putin.

«Rusia tiene la intención de consolidar su posición como líder energético mundial, desarrollar relaciones de asociación para construir un modelo de energía global justo y sostenible en beneficio de las generaciones futuras», afirmó el líder ruso.

El Foro de la Semana Rusa de la Energía se celebra en Moscú bajo el lema “Creando juntos la energía del futuro”. El evento reúne a representantes de 85 países, líderes de empresas energéticas, funcionarios, expertos y científicos. En más de 60 eventos, los participantes abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo del complejo energético y de combustibles, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en un mundo multipolar.

Anteriormente, la candidata en Ciencias Políticas e investigadora del Departamento de Estudios Económicos del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, Nelli Semiónova, declaró en un comentario exclusivo para TV BRICS que los países BRICS, especialmente Rusia, China, India y Brasil, no solo están interesados en las fuentes tradicionales de energía, sino que también desarrollan activamente energías bajas en carbono, incluidas la solar, eólica, bioenergía y tecnologías del hidrógeno.

*Artículo originalmente publicado en TV BRICS

*Fotografía destacada: Sesión plenaria de la Semana Rusa de la Energía.