Yoon Suk Yeol es destituido: Corte Constitucional de Corea del Sur ratifica su juicio político

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido destituido oficialmente luego de que la Corte Constitucional ratificara sujuicio político este viernes. La decisión confirma la resolución del Parlamento, que lo acusó de haber abusado de su poder al declarar la ley marcial en diciembre.

Tras semanas de incertidumbre, el fallo de la Corte pone fin al mandato de Yoon, quien se convirtió en el segundo presidente en la historia de Corea del Sur en ser removido por juicio político, luego de Park Geun-hye en 2017. La medida refleja una profunda división en la sociedad surcoreana y genera preocupación en la comunidad internacional.

El primer ministro Han Duck-soo asumirá como presidente interino hasta que se celebren elecciones en un plazo máximo de 60 días.

Desde que inició el proceso del juicio, el país ha sido escenario de grandes movilizaciones tanto a favor como en contra de Yoon. El gobierno desplegó 14,000 policías en la capital para contener posibles disturbios, independientemente del fallo de la Corte.

Yoon justificó su declaración de ley marcial alegando la existencia de «fuerzas opositoras antiestatales con simpatías hacia Corea del Norte». Sin embargo, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votó por su destitución solo dos semanas después. La presión política lo obligó a levantar la medida en menos de seis horas, luego de que legisladores resistieran los intentos de las fuerzas de seguridad por bloquear el Parlamento.

Según una encuesta de Gallup Corea, el 60% de los surcoreanos apoya su destitución, reflejando el rechazo popular hacia su intento de concentrar el poder y socavar las instituciones democráticas.

La destitución no marca el fin de los problemas legales para Yoon. Enfrenta un juicio por insurrección, delito que puede castigarse con cadena perpetua o la pena de muerte. No obstante, Corea del Sur no ha ejecutado a ningún prisionero desde la década de 1990.

