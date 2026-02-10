Nueva investigación forense asegura que muerte de Kurt Cobain fue un homicidio

Una reportaje presentado en forma exclusiva por el medio británico Daily Mail ha causado impacto al señalar que, de acuerdo a una nueva investigación forense, la muerte del legendario líder del grupo Nirvana, Kurt Cobain, no habría sido un suicidio, sino un homicidio.

Según consignó el citado medio, un equipo no oficial de científicos forenses del sector privado puso «nuevos ojos en la autopsia de Cobain y los materiales de la escena del crimen», trayendo para ello a Brian Burnett, especialista con experiencia de trabajo en casos de sobredosis seguidas de traumatismos por arma de fuego.

Las conclusiones de este nuevo análisis fueron dados a conocer al Daily Mail por la investigadora independiente Michelle Wilkins, que trabajó con el equipo de Burnett: «Después de sólo tres días de examinar las pruebas con ojos nuevos, Burnett dijo: Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto».

De acuerdo a lo informado por Wilkins, la conclusión se produjo tras una revisión exhaustiva de los hallazgos de la autopsia, los cuales revelaron signos inconsistentes con una muerte instantánea por arma de fuego.

«El artículo revisado por pares presentó diez puntos de evidencia que sugieren que Cobain fue confrontado por uno o más agresores que lo forzaron a una sobredosis de heroína para incapacitarlo, antes de que uno de ellos le disparara en la cabeza, le colocara el arma en los brazos y le dejara una nota de suicidio falsificada», se lee en la publicación del medio británico.

«Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió muy rápidamente por un disparo», añadió Wilkins, poniendo en ese sentido el énfasis en el daño orgánico asociado con la falta de oxígeno: «La necrosis del cerebro y del hígado se produce en caso de sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego», dijo la investigadora.

