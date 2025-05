Alcalde Chedraui advierte acciones legales contra Eduardo Rivera por daño patrimonial en cuenta 2023

El alcalde de la capital poblana, José Chedraui Budib, no descartó que se presenten denuncias penales contra Eduardo Rivera Pérez por el presunto daño patrimonial por 261 millones de pesos que dejó en la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Puebla.

Lo anterior, luego de que la Auditoria Superior del Estado (ASE) detectó un posible perjuicio a la Hacienda Pública en las arcas municipales durante el segundo año de gestión del entonces edil panista.

En respuesta, Chedraui Budib dejó en claro que su gobierno sólo se encargará de entregar la documentación que se requiera del proceso entrega-recepción al órgano fiscalizador.

Advirtió que no se hará responsable en caso de que el gobierno panista no haya entregado los documentos en su totalidad, por lo que refirió que será la ASE quien determine llevar este caso a través de la vía legal. Aseveró:

«A nosotros no nos toca presentar denuncias (…) no nos hacemos responsables de papeles que no hayan sido entregados, quiero dejarlo muy claro: éstas son observaciones que hace la ASE de entregar la documentación que solo nos hayan entregado».