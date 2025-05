‘Alito’ Moreno y el PRI: la defensa de Zedillo y la reivindicación ideológica del viejo régimen

La dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro ‘Alito’ Moreno, ha salido al rescate del expresidente Ernesto Zedillo, luego de un cruce verbal con la presidenta Claudia Sheinbaum que ha reavivado viejas heridas del sistema político mexicano. Lejos de ser un gesto de respaldo aislado, el pronunciamiento de Moreno se inserta en una estrategia más amplia: reivindicar un pasado priista que muchos consideran superado y confrontar el discurso de la Cuarta Transformación.

El comunicado del PRI califica de «injustas y descontextualizadas» las críticas de Sheinbaum a Zedillo, en particular su rol en episodios como el Fobaproa y Acteal. No obstante, omite convenientemente el costo social y político de esas decisiones. Al blindar la figura de Zedillo, el PRI no sólo intenta recuperar legitimidad, sino reescribir una historia que dejó profundas fracturas sociales.

Moreno también acusa a Morena de destruir la democracia, pero pasa por alto el hecho de que durante décadas el PRI sostuvo un régimen autoritario disfrazado de institucionalidad. Presentar al sexenio zedillista como paradigma de “visión de Estado” ignora que fue precisamente en esa etapa donde se consolidó un modelo económico excluyente y se agravó la desafección ciudadana hacia los partidos.

Respaldar la propuesta de Zedillo de auditar las obras emblemáticas del gobierno actual puede parecer un llamado razonable a la transparencia. Sin embargo, viniendo de un expresidente cuya administración nunca fue auditada en profundidad y de un partido señalado por múltiples escándalos de corrupción, la exigencia se percibe más como táctica política que como compromiso real con la rendición de cuentas.

En este contexto, el respaldo priista no se trata solo de una defensa de Zedillo, sino de una reivindicación ideológica del viejo régimen frente al discurso disruptivo de Morena. Ambos polos apelan a su propia versión de la democracia, mientras el país sigue esperando una rendición de cuentas completa, sin excepciones ni nostalgias selectivas.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com