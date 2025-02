Anuncia Roberto Solís el despido de 50 trabajadores del Ayuntamiento de Huejotzingo por deficiencias

El presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, defendió el despido de hasta 50 trabajadores del Ayuntamiento por bajo rendimiento durante los primeros 100 días de su gestión.

El alcalde justificó que intentó darle una «oportunidad» a los trabajadores, no obstante, reconoció que actualmente no existen avances significativos en algunas áreas. Dijo:

«En esta semana me criticaron porque íbamos a dar de baja a algunos elementos, me dijeron ‘¿a poco no sabía que tenía gente que no iba a hacer el trabajo?’, pues todo la gente merece oportunidad»