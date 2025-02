Carecen de programa de protección civil 80% de inmuebles del Ayuntamiento

El 80% de los inmuebles del Ayuntamiento de Puebla carecen de un programa interno de protección civil para prevenir riesgos en casos de sismos, informó Rubén Borau García, director de Gestión de Riesgos Municipal. }

En entrevista, el Director de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano informó que el último reporte integral que realizó el gobierno municipal fue hace dos años.

Enfatizó que estos dictámenes deben realizarse anualmente, pero señaló que la administración pasada decidió no llevarlo a cabo en su último año de gestión. Expuso:

La anterior administración ya no hizo nada, no es que echemos la culpa, es que no tenemos (reportes) en registro, el último es de hace dos años.