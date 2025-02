Cárteles mexicanos reaccionan a la designación como ‘Organización Foránea Terrorista’

Los cárteles mexicanos han mostrado diversas reacciones tras la controvertida decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a seis organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas. Esta medida permitiría a Estados Unidos imponer sanciones unilaterales y podría abrir la puerta a operaciones militares en territorio mexicano, lo que ha generado inquietud tanto en México como en Estados Unidos.

Según el periodista Ioan Grillo (autor del libro ‘El narco: En el corazón de la insurgencia criminal mexicana’) quien ha investigado a fondo el narcotráfico en México, las respuestas de los cárteles han variado. Mientras que algunos líderes criminales ven la designación con cautela y evitan cualquier confrontación directa con el gobierno estadounidense, operadores callejeros han expresado una postura más desafiante. Un supervisor de un cártel en Tijuana comentó: «No vamos a echarnos a la guerra, porque no hay manera de ganarle al gobierno [estadounidense]». Sin embargo, otros, como un vendedor de drogas, advierten que, si llegan a ser atacados, se defenderán sin titubeos.

Aunque algunos miembros de alto rango de los cárteles buscan evitar un enfrentamiento directo, han tomado ciertas medidas para reducir la presión internacional, como la reducción del tráfico de migrantes y la prohibición del fentanilo en ciertos sectores. Sin embargo, Stefano Ritondale, exoficial militar y jefe de inteligencia de la empresa Artorias, señaló que los cárteles aún no han comprendido la gravedad de la designación como «Organización Foránea Terrorista» (FTO, por sus siglas en inglés), y creen que el gobierno mexicano los protegerá de cualquier intervención unilateral estadounidense.

Por otro lado, algunos analistas señalan que los cárteles están más enfocados en sus conflictos internos que en las amenazas externas, incluyendo a Estados Unidos. «Muchos cárteles piensan que su mayor amenaza son sus rivales, no necesariamente Estados Unidos», afirmó Ritondale.

Subestimando a Trump

Mica Treviño, quien dirige un sitio web dedicado a investigar la actividad de los cárteles, sugiere que estos grupos no se toman en serio la retórica de Trump. «El país no lo toma en serio y ellos no son la excepción. Creen que todo es pura palabrería para la televisión», comentó.

A medida que la tensión entre los cárteles y Estados Unidos crece, la comunidad internacional se mantiene expectante ante las posibles repercusiones que esta designación podría tener en la dinámica de poder entre las organizaciones criminales y las autoridades en ambos lados de la frontera.

