Cerca de 500 funcionarios públicos de Puebla han sido investigados por probable corrupción

CIUDAD DE PUEBLA, 25 DE MAYO DE 2025. Durante el presente año, el gobierno de Puebla inició expedientes en contra de 478 funcionarios públicos por su probable involucramiento en actos de corrupción, reveló el el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Durante su conferencia de prensa «mañanera» de este lunes 26 de mayo, el mandatario poblano expuso que, de los funcionarios con expediente, un total de 36 han sido sancionados por omisiones, incumplimientos y probables actos de corrupción.

Asimismo, detalló que, de estos, 22 fueron inhabilitados y una más recibió una amonestación pública, mientras que dos fueron removidos de sus cargos.

Ante esto, el titular del Poder Ejecutivo puntualizó que no hay omisión, pero se actúa de esta forma porque en su administración hay dignidad y respeto a la función pública.

Aseveró que se está actuando ante la corrupción debido a que ésta se encuentra anidada desde hace muchas décadas en los gobiernos de Puebla.

De igual forma, advirtió que no se tolerará la corrupción, pero tampoco el escarnio público, por lo que descartó que vaya a exhibir a los sancionados o a sacarlos con policías de sus oficinas.

«Compartí el sueño de estar aquí como gobernador, y estoy honrando esa enorme oportunidad, y si alguien del gobierno no lo entiende, es su problema. Yo sí creo en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México».