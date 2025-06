Consulados de México en EE.UU. emiten recomendaciones a la comunidad mexicana ante redadas del ICE

Ante el inicio de redadas migratorias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el pasado 6 de junio, los consulados de México en Estados Unidos emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad mexicana para salvaguardar su integridad y derechos fundamentales.

A través de redes sociales, las representaciones consulares hicieron un llamado a mantenerse informados y actuar con cautela. “En estos momentos es de suma importancia estar informados”, señalaron, al tiempo que recordaron que, sin importar la situación migratoria de las personas, todas tienen acceso a derechos fundamentales en territorio estadounidense.

Entre las recomendaciones difundidas en caso de una posible detención por parte del ICE, destacan: no oponer resistencia ni agredir a los oficiales, no mentir ni presentar documentos falsos, no firmar papeles que no se comprendan, y ejercer el derecho a guardar silencio mientras se solicita que se notifique al consulado correspondiente.

Los consulados reiteraron su llamado a la calma y exhortaron a las y los connacionales a no caer en provocaciones y mantener una actitud pacífica. Asimismo, recordaron que el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) opera las 24 horas del día a través de la línea telefónica 520 623 7874, además de mantener canales abiertos de atención vía redes sociales y medios oficiales de cada sede consular.

También puedes leer: Alcaldesa de Los Ángeles anuncia toque de queda: restringe la libertad de tránsito en zona de manifestaciones previas

En un contexto de eventos deportivos próximos, el Consulado de México en Las Vegas emitió también recomendaciones específicas para quienes planeen asistir a estas actividades. Las autoridades aconsejaron llegar con anticipación, actuar con respeto en todo momento, mantener comunicación constante con familiares, seguir las instrucciones del personal de seguridad en caso de emergencia, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las leyes locales.

Con estas acciones, el gobierno de México busca brindar orientación y respaldo a sus ciudadanos frente a operativos migratorios que, en ocasiones anteriores, han generado temor e incertidumbre entre la comunidad migrante.

Foto: X

