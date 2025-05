«El 60% de los usuarios en Twitter son cuentas falsas»: Jenaro Villamil

En una entrevista reciente, el periodista Jenaro Villamil, denunció que Twitter (ahora X) se ha convertido en una plataforma dominada por la desinformación, donde el 60% de las cuentas son falsas y muchas de ellas participan activamente en campañas de guerra sucia.

“Twitter se convirtió en una guerra de lodo, y están hechas de manera anónima”

Al explicar que es posible detectar estas estrategias cuando se observa un comportamiento masivo o repetitivo. Señaló también que empresas como Televisa se han valido de este tipo de maniobras, sustentadas en el chisme, la intriga y la desinformación digital.

Frente a esta realidad, Villamil hizo un llamado a la ciudadanía a defender su derecho a la información por vías legales.

“Limpiar la conversación pública en redes, plataformas digitales y demás medios no puede ser una misión solo de la Cuarta Transformación. Es un asunto de todos: PAN, PRI, la Iglesia, empresarios, dueños de medios y organizaciones civiles. Es una causa común”

Respecto al papel de medios digitales como Latinus, Villamil cuestionó la transparencia de sus operaciones. Criticó que los analistas de dicha plataforma se presenten como adalides anticorrupción, mientras evaden preguntas clave: “Los analistas de Latinus claman contra la corrupción… pero no preguntan a Latinus quién paga sus honorarios”, dijo. Y añadió en tono irónico: “En Latinus ni siquiera tienen el performance de Alazraki, que se queja de que no tiene dinero. No les ponen ni juguito de naranja en el jardín chafa de Alazraki”.

En cuanto a la regulación de medios, Villamil propuso una nueva instancia que sustituya al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), el cual, a su juicio, nunca reguló los contenidos: “La oposición confunde la libertad de expresión con impunidad mediática. Solo la defienden cuando les conviene”, aseguró.

También acusó a ciertos sectores opositores de mantener relaciones contradictorias con empresas de medios:

“La oposición hace sociedad con Televisa, pero al mismo tiempo en redes sociales atacan a esta empresa. Han alcanzado un nivel de perversidad enorme”

Finalmente, Jenaro Villamil reiteró la necesidad de abrir un debate serio sobre la regulación de contenidos en medios y plataformas digitales:

“No se trata de una ley censura, como dicen. Se trata de discutir cómo regulamos mejor y cómo incorporamos a la sociedad en este proceso”

Foto: Redes



