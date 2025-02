Extranjero amenaza de muerte a empleada de restaurante en Mérida por volumen alto

La tarde de este miércoles 26 de febrero se dio a conocer que un extranjero, de origen catalán, amenazó de muerte a una mujer quien trabaja en el restaurante “Café Lavé” en Mérida, porque le molestaba el volumen de la música.

Los hechos ocurrieron ayer por la mañana y quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado en la calle 64 y 73, en el centro de Mérida.

Cabe mencionar que la mujer presuntamente agraviada por el hombre responde al nombre de Ruth Medina, quien levantó una denuncia contra quien resultó ser representante de la cultura catalana en Yucatán.

Incluso la presunta víctima hizo uso de sus redes sociales para exponer su caso: «…sufrí de agresión verbal, intimidación y amenazas de muerte por parte de un extranjero en mi lugar de trabajo. Yo pensaba que era un cliente, pero era el tipo que se estaba quedando en el Airbnb que está justo a lado de la cafetería y entró exclusivamente para pedirme que bajara el volumen de la música».

La publicación dio más detalles: «me reclamó con insultos diciéndome que eso no era bajarle el volumen y se empezó a exaltar, yo trataba de disculparme y de calmar la situación, pero no sirvió de nada ya que siguió exaltándose y fue ahí que comenzó a amenazar, que iba incendiar la cafetería y, que si no dejábamos de poner música, iba a regresar con un cuchillo para romper todo en la galería».

Además, la empleada comentó que el extranjero comenzó a tiras cosas del negocio, además la intimidó, «incluso bloqueaba la salida de la barra para que no me pudiera salir».

Todo se calmó hasta que entró una clienta al lugar y el hombre se salió diciendo: «aquí no ha pasado nada».

Posteriormente, el hombre fue confrontado por elementos de la policía y los jefes de la cafetería, por lo que él sí admitió su cargo en Cultura de Yucatán y que reacción violento con la mujer que lo grababa con su celular.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para llegar al fondo del caso e imponer la sanción correspondientes.

