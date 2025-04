Fallece Lupita Torrentera: un legado de vida, arte y resistencia en la Época de Oro del cine mexicano

La Ciudad de México despide a Lupita Torrentera, destacada actriz y bailarina de la Época de Oro del cine mexicano, quien falleció a los 93 años. Torrentera dejó huella en filmes emblemáticos como La mujer que engañamos, Historia de un gran amor y La vida inútil de Pito Pérez.

Su hija, Lupita Infante Torrentera, fruto de su relación con Pedro Infante, confirmó la noticia a través de redes sociales. «Fue madre, abuela, bisabuela, muy querida, a quien despedimos con gran tristeza y cariño», expresó en Instagram. «Te amamos mamá, tus hijos y toda tu familia», agregó en su emotivo mensaje.

La historia personal de Torrentera revela también la crudeza de la época: conoció a Pedro Infante cuando ella tenía apenas 14 años y él 28, mientras todavía estaba casado. A pesar de la oposición materna, su relación prosperó, reflejando una realidad de abuso de poder que marcó a muchas mujeres de su generación.

Nacida el 2 de noviembre de 1931 en la capital del país, Torrentera vivió pérdidas profundas. Su hija mayor, Graciela, falleció de poliomielitis en 1949. Años después, su hijo Pedro, quien siguió brevemente los pasos de su famoso padre en la música y el cine, se quitó la vida en 2009.

La memoria de Lupita Torrentera permanece viva no solo en su descendencia artística —como su nieta, la cantante mexicoestadounidense Lupita Infante Esparza— sino también en su impacto cultural. «Es una mujer tan hermosa, y a sus 92 años aún decía: ‘¡guau, qué belleza de mujer!’», recordó su nieta en entrevista reciente para The Associated Press.

Además de su relación con Infante, Torrentera construyó una nueva vida junto a León Michel, con quien tuvo tres hijos más: Lucero, León y Eva. Aunque eventualmente se separaron, ella supo mantener su propio camino en una industria que pocas veces reconocía el esfuerzo y talento de las mujeres.

Pedro Infante, cuya fama eclipsó muchas historias femeninas de la época, falleció en 1957, en un accidente aéreo. La vida de Lupita Torrentera es, hoy más que nunca, un recordatorio de la lucha y resiliencia de las mujeres en el México profundo.

