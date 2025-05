Felipe Calderón y la nostalgia por la intervención: ‘Se acabó el viejo orden de un EE.UU. cooperante’

Desde Madrid, en un foro que reunió a exmandatarios iberoamericanos bajo el ala del Grupo Libertad y Democracia —una organización de corte ultraderechista—, Felipe Calderón alzó la voz no para exigir mayor autonomía regional ni una visión soberana de América Latina, sino para lamentar que con Donald Trump en la Casa Blanca “no habrá intervención estadounidense en la región”.

La declaración, que podría haber parecido insólita en otros tiempos, no sorprende del todo viniendo de una élite política latinoamericana que históricamente ha oscilado entre la dependencia y la conveniencia frente a Washington. Calderón, expresidente de México (2006-2012), describió con pesar el final del “viejo orden de un EE.UU. cooperante y líder del mundo libre”. Sin embargo, sus palabras denotan más nostalgia por una hegemonía protectora que preocupación por una verdadera integración y emancipación regional.

¿De qué intervención se lamenta Calderón? ¿De aquella que impuso dictaduras, desestabilizó gobiernos y priorizó intereses corporativos sobre los derechos humanos? ¿O de la que permitió a gobiernos aliados gozar de legitimidad externa a cambio de sumisión?

Lo más inquietante es que este lamento no proviene de un actor marginal, sino de un expresidente que encarna un sector político aún influyente. Su lectura del repliegue de EE.UU. como una pérdida para América Latina ignora décadas de luchas por la autodeterminación, e invisibiliza la necesidad urgente de construir políticas exteriores independientes, articuladas en torno a los intereses latinoamericanos y no a los designios de la Casa Blanca, sea cual sea su inquilino.

La visión “neomonroísta” que Calderón denuncia —una América Latina subordinada al interés exclusivo de Estados Unidos— no es nueva. Pero es irónico que la critique mientras, en el mismo aliento, deplora que ya no se ejerza. América Latina no necesita un sheriff extranjero, sino instituciones democráticas fuertes y líderes que confíen en su gente, no en la tutela imperial.

Felipe Calderón participó en un panel de debate titulado “América, Europa y los cambios de paradigma marcados por EU”, junto a otras destacadas figuras políticas de América Latina, como el expresidente de Argentina, Mauricio Macri; el ex mandatario de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga; y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Durante el evento, los participantes compartieron sus puntos de vista sobre el escenario global, coincidiendo en que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó un giro significativo en el orden internacional, al que describieron como un “cambio de paradigma”.

