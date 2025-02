Gobierno de Puebla iniciará operativos contra taxis piratas hasta concluir RUTA metropolitana

Será hasta que acaben los trabajos de construcción de la Línea Metropolitana de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que el gobierno de Puebla haga operativos para el retiro de taxis pirata de la zona de Periférico Ecológico.

Esto de acuerdo con declaraciones de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, quien recordó que la empresa a cargo de la también llamada Línea 4 no ha entregado esta obra.

Ante medios de comunicación, la funcionaria estatal expuso que hasta entonces, seguirán siendo tolerantes con la presencia de taxis pirata, pues empatizan con las necesidades de la ciudadanía.

Esto porque expresó que, aunque las unidades ya están operando, aún hay partes en los paraderos que no han sido concluidas, por lo que esperarán a que sea entregada por completo.

“Debemos ser muy claros en eso, la Línea 4 ya está operando, pero la obra aún no está terminada y no se puede esperar que las personas usuarias de estos derroteros suban a un paradero cuando no hay escaleras y por eso, hemos hasta cierto punto, tolerado que siga el servicio”

Silvia Tanús Osorio

Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT)