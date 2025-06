Investigan posible red de carteristas en el sistema RUTA

Las autoridades estatales han comenzado una investigación tras recibir reportes ciudadanos sobre la posible existencia de una red de carteristas operando en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Sin embargo, la directora de Carreteras de Cuota, Norma Layón Aarún, aclaró que no hay indicios de que los empleados del sistema estén involucrados en estos hechos.

Layón Aarún explicó que la empresa encargada de la seguridad en los paraderos es reciente y no ha recibido quejas formales sobre su personal. No obstante, reconoció que se mantiene alerta y que no se descarta una posible complicidad, por lo que se aumentarán las supervisiones y se coordinarán rondines con la Secretaría de Seguridad para prevenir cualquier irregularidad. A pesar de los reportes ciudadanos, enfatizó que hasta ahora no se han presentado denuncias formales por robos en las unidades del RUTA, por lo que no se puede responsabilizar a los trabajadores del sistema.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, señaló que ya cuentan con fotografías proporcionadas por los usuarios que identifican a los presuntos delincuentes, y que se está diseñando un plan de acción para combatir esta problemática. Sánchez González adelantó que el enfoque será similar al aplicado en el transporte público de la ciudad, trabajando en conjunto para disminuir la incidencia delictiva.

Además, el vicealmirante de la Secretaría de Marina destacó que la vigilancia en el sistema RUTA se realiza de forma constante, con operativos desde muy temprano en la mañana hasta la noche, para garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores durante sus traslados.

Cabe recordar que en mayo pasado, se detuvo a una pareja señalada como presunta responsable de robo a bordo de una unidad del transporte público, cuando fueron captados robando un teléfono celular en la avenida 11 Sur. Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio y Elizabeth.

Foto: Redes

