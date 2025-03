Jorge Álvarez Máynez critica la exitosa negociación de Sheinbaum con Trump

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó su desacuerdo con la respuesta del gobierno mexicano ante las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a los productos mexicanos. Según el dirigente, el gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado demasiada atención a las declaraciones de Trump, un «provocador profesional», y ha desviado el foco de los problemas internos que realmente requieren atención en México.

La postura de Sheinbaum frente a las amenazas de Trump ha sido clara: México no cederá ante la presión de un presidente estadounidense que, en lugar de promover un diálogo constructivo, opta por la confrontación constante. La presidenta ha mantenido una postura de respeto hacia la soberanía de México, evitando entrar en una dinámica de sumisión a las imposiciones extranjeras. Es precisamente esta capacidad de defender los intereses nacionales lo que muchos consideran uno de los mayores logros diplomáticos del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Es un error sobrereaccionar con Trump o tomarlo demasiado en serio, pero sobre todo sus declaraciones, sus amenazas, ahí radica su eficacia el no es un gobernante, no es un implementador de políticas, no es alguien que se basa en los hechos, sino que en buena medida el poder de comunicación que tiene se basa en lo que provoca, es un provocador profesional» Jorge Álvarez Máynez

No obstante, las críticas de Máynez parecen ignorar esta realidad. Al atacar la negociación, el dirigente de Movimiento Ciudadano no solo descalifica la habilidad diplomática de Sheinbaum, sino que también minimiza el principio básico de independencia que ha guiado las políticas exteriores de López Obrador: no aceptar imposiciones que atenten contra la autonomía del país. Es, de hecho, esta capacidad de negociar sin rendirse ante las amenazas extranjeras lo que ha consolidado la postura de México como una nación con voz propia en el contexto internacional.

El dirigente emecista ha planteado que la respuesta del gobierno mexicano ante las amenazas de Trump ha sido exagerada y que los problemas internos como la seguridad, la economía y los recursos naturales deberían ser la prioridad. Sin embargo, al centrarse exclusivamente en estos temas, parece pasar por alto el hecho de que, en el actual escenario global, mantener una postura firme ante las presiones de una potencia como Estados Unidos es, en sí mismo, un acto de soberanía y defensa de los intereses nacionales.

La crítica de Máynez también ha quedado corta al no reconocer que las negociaciones con Trump no solo implican una defensa del comercio y la economía, sino también una lucha por mantener la dignidad de México frente a un vecino que constantemente recurre a la provocación y la imposición. En lugar de señalar con el dedo las reacciones del gobierno mexicano, habría sido más constructivo reconocer que esta postura no solo defiende los intereses económicos de México, sino que también refleja la voluntad de un país que, bajo la administración de Sheinbaum, ha demostrado que su soberanía está por encima de cualquier presión externa.

«Y creo que ha sido un error, tanto del gobierno como de algunos partidos y legisladores de la oposición estén concentrando tanta energía, tanta atención, en estas provocaciones del presidente de los Estados Unidos por que México está perdiendo tiempo en los problemas que sí nos deberían de ocupar» Jorge Álvarez Máynez

La postura de Movimiento Ciudadano parece alejarse del reconocimiento a una negociación que, sin duda, ha sido una de las más exitosas que ha logrado México en años, manteniendo el país firme en sus principios y valores nacionales. La crítica de Máynez, al no valorar estos logros, puede ser vista como una desconexión con las prioridades de un México que, por fin, se ha puesto de pie frente a la diplomacia internacional.

Foto: El Ciudadano

