La poblana Olivia Salomón es ungida por Claudia Sheinbaum como titular de la Lotería Nacional

CIUDAD DE PUEBLA, 23 DE FEBRERO, 205. La empresaria poblana Olivia Salomón Vibaldo recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum la designación como Directora de La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública.

Esta designación se hizo pública el día de ayer, 22 de febrero de 2025, como se acredita en la pestaña «Dirección General» de la página oficial de la Lotería Nacional, más no en la sección de boletines de prensa, cuya última actualización corresponde al 9 de febrero de 2025.

Con esta designación, se confirma lo declarado desde agosto de 2024 por Alejandro Armenta, quien la invitó a formar parte de su gabinete, pero ella declinó por haber sido notificada por la Federación que había sido considerada para un puesto en dicho nivel de gobierno.

Egresada en 2019 de la Licenciatura en Administración de Negocios, por el Centro Universitario Irlandés; maestra en Administración y Políticas Públicas por Universidad Iexe; fundadora de la empresa inmobiliaria S y A promotores, la figura pública de Olivia Salomón cobró fuerza en el ámbito político poblano durante la gubernatura de Luis Miguel Barbosa Huerta, cuándo ocupó la Secretaría de Economía en sustitución de Rodrigo Osorio Díaz, delfin que el barbosismo tenía originalmente contemplado para ese puesto, aunque sin contemplar la edad mínima legal exigida por la ley para ocupar la titularidad de una secretaría estatal en Puebla.

Salomón Vibaldo otorgó importancia a la articulación del sector empresarial con la planificación de la administración pública, y se le recuerda como una buena mediadora, competente en el argot empresarial vigente, en cuyas intervenciones públicas, gracias a las cuales, muchos poblanos no versados en el estado del arte de los paradigmas económicos se familiarizaron con términos como «clustering» y «nearshoring».

De hecho, como este medio lo refirió puntualmente en su momento, a finales de 2024, Olivia Salomón preserntó en la Universidad de Harvard la ponencia Perspective from policy practice of economic and social shared prosperity: The case of Puebla, Mexico, en el marco del 2024 MOC Faculty Workshop de la Escuela de Negocios de la prestigiosa institución.

A la gestión de Salomón Vibaldo se atribuye oficialmente la recuperación de 7 mil 500 empleos en el estado, luego de la disminución crítica de puestos de trabajo que el COVID-19 desencadenó en Puebla, como en el resto del país y del mundo. A pesar del entorno político desafiante que era el gabinete de Barbosa Huerta, donde las rotaciones directivas fueron la constante, Salomón Vibaldo prevaleció en su puesto, generando resultados, hasta el momento en que pidió licencia para contender por la gubernatura poblana en 2023, misma que finalmente conquistó otro Salomón,

Con este nombramiento, Olivia Salomón se convierte en la primera poblana en ocupar la dirección de una dependencia federal dentro de la administración Sheinbaum.

El primer poblano que la presidenta consideró públicamente para encabezar un organismo federal fue el exgobernador Sergio Salomón, quien ya tendría que estar al frente del Instituto Nacional de Migración, puesto para el que el exmandatario incluso tomó cursos avanzados de inglés durante los últimos meses del 2024.

Dicho nombramiento, sin embargo, nunca cristalizó; el 27 de enero, un juez suspendió provisionalmente el juicio contra el director dell INM Francisco Garduño Hernández por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que cobró la vida de 40 migrantes en 2023, por lo que la presidencia lo mantuvo a la cabeza del INM.

Este factor, la contingencia humanitaria por el triunfo electoral de Trump y el consiguiente incremento en deportaciones desde EE. UU. a México – que requiere al frente del INM a una dirección «curtida» en la gestión de estos desplazamientos masivos de población-han pospuesto indefinidamente la llegada de Sergio Salomón al despacho mayor del INM.



Olvia Salomón Vibaldo fue esposa del empresario y académico Poblano Rafael Moreno Valle Sánchez, quien fuera en su momento director de la Escuela de Ciencias Económico-administrativas de la Buap, y quien falleció en 2020.

IMAGEN; LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

