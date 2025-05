No hay ‘narcolista’: Sheinbaum desmiente rumores sobre vínculos criminales de políticos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la existencia de una supuesta lista del Departamento de Estado de Estados Unidos que vincularía a políticos mexicanos con grupos del crimen organizado, como se afirmó en la columna del periodista Salvador García Soto publicada el pasado 12 de mayo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que México no ha recibido notificación alguna de las autoridades estadounidenses sobre este tema y criticó la difusión de información sin verificar por parte de algunos medios y figuras públicas.

“México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente hay unas listas de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Se preguntó al Departamento de Estado y se dijo que no hay nada”.

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México