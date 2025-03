Honra SSC Puebla el sacrificio de sus elementos asesinados en colonia Del Valle

CIUDAD DE PUEBLA, 2 DE MARZO DE 2025. La Secretaría de Ciudad Ciudadana de la Ciudad de Puebla, en voz de su titular, Fernando Rosales Solís, envió ayer sus condondolencias a los familiares de los elementos ejecutados la madrugada de ayer en Colonia Del Valle, durante un ataque directo que se atribuye a la organización armada Operativa La Barredora.

Además, del atentado, el comando realizó disparos a lo largo del Boulevard Xonacatepec hasta llegar a un Oxxo de Bosques de San Sebastián, en el que provocaron un incendio, Según trascendidos del vicealmirante Francisco Sánchez Morales, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en esta fase de la investigación se considera la hipótesis de que el incendio del Oxxo fue un distractor dejado por la célula para intentar diluir el seguimiento de su huída; además, dejó entrever que la autoridad investigadora considera en su análisis mensajes amenazantes publicados en redes sociales contra estos policías desde el año pasado, supuestamente por Operativa La Barredora, que no estaría de acuerdo en operativos de captura contra sus altos perfiles delictivos.

En su mensaje, difundido a través de las redes sociales de la SSC Puebla, Rosales notifica, a nombre de la SSC y el gobierno municipal de Puebla, que ”no están, ni estarán solas ” estas dos familias en duelo de los policías caídos durante este atentado. Además, asegura que los responsables de los hechos serán presentados ante la justicia.

Asimismo, el director de la Policía Municipal extiende su pésame al resto de los elementos que se desempeñan en la SSC, y les garantiza que cuentan con el pleno respaldo de la Corporación Policiaca, como del Ayuntamiento de Puebla, para la continuidad de las labores de la Secretaría, enfocadas en velar por la seguridad de todos quienes viven o se desempeñan en la jurisdicción de la Cuidad de Puebla.

En cuanto al estado de las investigaciones, Rosales explica el carácter reservado que las mismas mantienen hasta el momento, en la lógica de no entorpecerlas; sin embargo, asegura que “están avanzando” desde el primer momento en que se recibió la información del atentado, cuando de inmediato se remitió al lugar del ataque a un equipo para brindar atención a los policías agredidos, así como recolectar evidencias y comenzar -a pesar de que era la 1 am del sábado- de manera inmediata con el rastreo inteligente de los involucrados en el ataque.

A propósito, Fernando Rosales informó que el equipo multidisciplinario que hasta el momento no ha dejado de rastrear e integrar indicios para este momento crítico de una investigación policiaca que es la ventana de 48 horas subsecuente al crimen, hay investigadoras e investigadores de la SSC, Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Protección Ciudadana Federal .

La noche de ayer, tanto el alcade Pepe Chedraui Budib como el Secretario de Seguridad Fernando Rosales estuvieron presentes durante las exequias de los policías que perdieron la vida,, quienes en vida respondieron a los nombres de Fernando y Édgar. Sus restos serán sepultados hoy en el panteón municipal de Xonacatepec,

El días de hoy, el alcalde Pepe Chedraui tiene programada una reunión con policías municipales que mantienen inconformidades por sus condiciones de trabajo y algunas exigencias poco éticas que, según plantean, les imponen algunos mandos, El alcalde buscará dar una salida viable y legal a estos malestares dentro de su cuerpo de seguridad.

Por su parte, y en relación al mismo atentado, el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta ,declaró ante medios de comunicación, esta mañana desde Misiones Francisco, donde participa en las jornadas de tequio, que su gobierno “no permite que la delincuencia tome plaza”, y reafirmó la presencia de los cuerpos de seguridad en la jurisdicción que gobierna.

Es importante señalar que el gobierno del estado se pronunció públicamente desde ayer sobre este cobarde asesinato de dos policías municipales en las colonias Del Valle y Bosques de San Sebastián.

Desde su cuenta de X, el gobernador publicó en las primeras horas de ayer el siguiente mensaje:

Desde el Gobierno del Estado de Puebla, condenamos enérgicamente el cobarde ataque en el que dos valientes policías municipales perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Expreso mi más profunda solidaridad con sus familias, amigos y compañeros de corporación, no están solos y cuentan con todo nuestro respaldo en estos momentos tan difíciles. Con determinación y en unidad con las fuerzas policiales, trabajamos para que estos hechos no queden impunes. La seguridad de las y los poblanos es nuestra prioridad, y no perrmitiremos que la delincuencia atente contra quienes dedican su vida a protegernos.