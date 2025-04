Explota crisis en Huejotzingo por presunto desvío de recursos: alcalde denunciará a su antecesora

Ante la crisis que enfrenta el municipio de Huejotzingo por una deuda millonaria, el alcalde, Roberto Solís Valles, anunció que presentará una denuncia contra el gobierno antecesor, encabezado por Angélica Alvarado Juárez, por presunto desvío de recursos.

El presidente municipal justificó que presentará las quejas correspondientes, a seis meses de haber iniciado su gestión, debido a que las irregularidades se fueron destapando sobre la marcha. Alegó:

«En redes sociales me hacen una pregunta que, desde mi punto de vista, no razonan. Me dicen: ‘¿Por qué después de seis meses los señalas?’ Porque cuando comenzamos a hacer los proyectos hídricos nos enteramos».