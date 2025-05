Fundación Patitas Enlodadas critica respaldo de Grace Palomares a Esteban Fuentes 

CIUDAD DE PUEBLA, 16 DE MAYO DE 2025. La Fundación Patitas Enlodadas AC cuestionó la falta de filtros en las instituciones públicas para impedir que personas vinculadas a delitos accedan a apoyos, en alusión al pintor Esteban Fuentes de María, quien fue invitado al Congreso del Estado pese a su polémico pasado.

La activista calificó como incongruente que la diputada autodenominada «animalista» le abra las puertas del edifico legislativo a Fuentes de María, sobre todo, dijo, en una época donde el país enfrenta una crisis por maltrato animal. Sentenció:

Opinó que Esteban Fuentes y artistas con un historial polémico no deberían ser invitados por las instituciones públicas hasta que se demuestre que realmente fueron exonerados de los delitos que se les acusó.

Manifestó que si el pintor poblano estuviera interesado en «limpiar su imagen», debería aclarar la procedencia del mono araña que intentaba vender hace tres años. No obstante, puntualizó que hasta el momento no ha ofrecido una explicación sobre su implicación en este delito.

Acosta Vargas dijo que desconoce si el apoyo que la diputada morenista le ha brindado a Esteban Fuentes se deba a un conflicto de intereses, pero recordó que en el pasado manifestó su apoyo al morenovallismo. Dijo:

«Yo desconozco más allá cuando estaba con otro partido político (PAN), ahora con este (Morena) no sé qué tipo de interés tenga este personaje, creo que no debería ser invitado en el Congreso, que no le abran las puertas hasta que aclare de la procedencia de los animales»