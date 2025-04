Gobierno de Puebla suma cerca de diez hectáreas donadas por inmobiliarias para vivienda de policías

La empresa inmobiliaria Ciudad Maderas realizó la donación de 6.5 hectáreas al gobierno de Puebla para la construcción de viviendas que ocuparán policías de las diferentes corporaciones que hay en el estado y estudiantes.

Fue este lunes 21 de abril, durante la rueda de prensa «mañanera» del gobernador, Alejandro Armenta, que Perla Mascareño, representante de la empresa, hizo este anuncio, destacando que la intención es demostrar que existe disposición para colaborar con el gobierno.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijo que con esta donación y las tres hectáreas que entregó Grupo Haras la semana pasada con el mismo fin, el gobierno ya suma 9.5 hectáreas disponibles para dar vivienda a uniformados, Guardia Forestal, bomberos y estudiantes de la Universidad de las Ciencias Policiales.

El titular del Poder Ejecutivo recordó que la meta de su administración es construir 10 mil casas, con las cuales no sólo se apoyará a cuerpos de seguridad de la entidad, sino también a madres solteras.

Indicó que este mismo lunes se firmará la entrega de las hectáreas donadas por esta inmobiliaria, que además participará en el diseño de las viviendas. Asimismo, se espera que en próximos días otras dos empresas anuncien más donaciones.

«Una muestra más de que hay empresarios socialmente responsables e inclusivos«, expresó Alejandro Armenta, quien resaltó que su administración ya no necesitará la donación que pidió a Grupo Proyecta.

En ese sentido, comparó a Grupo Proyecta con las empresas que sí les han robado predios y destacó que esto también tiene que ver con que a ellos no les provoca «sentimiento racial» que bomberos y policías tengan vivienda en una de sus propiedades.

«A ellos no les da sarpullido que cuerpos de seguridad estén con ellos. No les genera un conflicto racista, no les genera sentimiento racial que bomberos, héroes de Protección Civil, policías ocupen predios».